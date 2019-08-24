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24 августа 2019, суббота, 08:00 542
Общество 2019-08-24T08:16:16+03:00
Українські Новини
Перед Днем независимости Порошенко вернулся с пятидневной рыбалки в Норвегии

Перед Днем независимости Порошенко вернулся с пятидневной рыбалки в Норвегии

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Вчера, 23 августа, в Украину вернулся экс-президент Украины Петр Порошенко, которого вызывает в третий раз на допрос ГБР. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе.

Так, сообщается, что Порошенко 18 августа улетел на рыбалку в Норвегию с семьей

А 23 августа его борт приземлился в "Жулянах" в 14:21.

"Его борт Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH вылетел из Киева в норвежский город Олесунн (Ålesund) в 06:56 23 августа, сел там в 08:53 по местному времени. Уже в 10:56 самолет вылетел в Киев, в "Жулянах" он приземлился в 14:21", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не первый визит Порошенко с семьей в Норвегию. По данным издания, в 2016 году тогда еще действующий Президент Порошенко посетил эту страну с семьей скрытно.

Как сообщали Українські Новини, ранее Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн (Ålesund), известный центр рыболовецкого туризма.

Тем временем ГБР проводит служебное расследование возможной утечки информации по делам Порошенко.

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