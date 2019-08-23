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23 августа 2019, пятница, 17:08 27
Экономика 2019-08-23T17:09:11+03:00
Українські Новини
Энергосообщество советует властям передать управление ГТС "Магистральным трубопроводам" до 1 сентября

Энергосообщество советует властям передать управление ГТС "Магистральным трубопроводам" до 1 сентября

Энергетическое сообщество советует властям передать управление газотранспортной системой ПАО "Магистральные трубопроводы", а контроль над "Магистральными трубопроводами" Министерству финансов до 1 сентября.

Об этом говорится в письме директора Энергосообщества Яниза Копача к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Данилюку, текстом которого располагают Українські Новини.

Копач серьезно обеспокоен проблемой с анбандлингом “Нефтегаза Украины" (он не реализовывается из-за споров Кабмина и "Нефтегаза" относительно модели его осуществления) и отмечает, что это может поставить под вопрос будущие поставки газа в Украину и транзит газа через Украину в Европу, а следовательно несет угрозу энергетической безопасности как Украины так ЕС.

Содержание этого письма также согласовано с Еврокомиссией и Мировым банком.

Копач настаивает на срочно реализации кабминовской модели анбандлинга, когда управляет ГТС должна назависимая от "Нефтегаза " компания "Магистральные газопроводы" и добавляет, что модель "Нефтегаза" проблематична из-за несоответствий действующему национальному законодательству.

Он советует властям срочно до 1 сентября осуществить три шага по разблокировке процесса – передать контроль над "Магистральными газопроводами" Министерству финансов, передать управление на ГТС от "Нефтегаза" "Магистральным газопроводам" не дожидаясь 2020 года, а также обязать "Нефтегаз" продать акции созданной ими ООО "Оператор ГТС Украины" "Магистральным газопроводам" по символической цене.

"Основываясь на этих трех действия, мы уверены, что проблема анбандлинга может быть успешно решена, включая сертификацию нового оператора ГТС к концу 2019 года. Это также позволит создать базу для заключения нового долгосрочного соглашения по транзиту газа между Украиной и Россией", - отмечает Копач.

Подробности читайте в публикации Українських Новин.

Как сообщали Українськi Новини, еще в декабре 2018 года Копач призывал "Нефтегаз Украины" подписать договор по передаче акций ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) до конца первого квартала 2019 года, чтобы не был сорван процесс подготовки нового транзитного контракта с компанией "Газпром" (Россия).

В июле секретариат Энергетического сообщества заявлял, что ответственность за анбандлинг "Нефтегаза" должен взять на себя Кабинет Министров, а не наблюдательные советы "Нефтегаза" и МГУ.

"Нефтегаз" считает, что эта схема ставит под угрозу перспективы компании в арбитражном споре с "Газпромом".

Больше новостей о: Нефтегаз Трубопровод Газотранспортная система Яниз Копач

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