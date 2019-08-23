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  • В Харькове 40% предприятий уже оборудовали счетчики газа автоматической системой передачи данных
23 августа 2019, пятница, 15:43 26
Политика 2019-08-23T17:45:03+03:00
Українські Новини
В Харькове 40% предприятий уже оборудовали счетчики газа автоматической системой передачи данных

В Харькове 40% предприятий уже оборудовали счетчики газа автоматической системой передачи данных

"Харьковгоргаз". Фото: khgor.104.ua

Установка систем дистанционной передачи данных на счетчиках газа коммерческих потребителей является требованием НКРЭКУ. Потребность в таком оборудовании связана с введением суточной балансировки на рынке природного газа, и его отсутствие чревато искажениями учета и штрафными санкциями для операторов ГРC. В ближайшее время истекает срок отсрочки, предоставленной госрегулятром, после чего все неуложившиеся в срок должны быть отключены от газа.

Для точного обеспечения прогнозирования объемов потребления газа города Харькова, 40 % предприятия оборудовали коммерческие узлы учета средствами дистанционной передачи данных. Требование их установки утверждено в ноябре 2015 года и содержится в Кодексе газораспределительных систем.

Наличие приборов дистанционной передачи данных необходимо для ежедневного поступления данных о потреблении газа  Оператору ГРС. Это нужно для надлежащей организации суточной балансировки на внутреннем рынке природного газа, что стартовала 1 марта 2019 года.

Каждый день специалистам "Харьковгоргаза" приходится в авральном режиме сводить потребления газа по всем предприятиям, различными способами - по телефону, электронной почте. Что значительно усложняет процесс занесения и сведения баланса газа. К тому же возрастает вероятностью ошибок, что может привести к выставлению штрафных санкций потребителям.

О важности установки приборов дистанционной передачи данных неоднократно подчеркивало  НКРЭКУ.  В прошлом году Регулятор предоставил предприятиям очередную отсрочку до мая текущего года под предоставление безотзывного гарантийного письма. Однако 1200 юридических лиц медлят с установкой необходимого оборудования.

Если в ближайшее время НКРЭКУ не примет иного решения,  то АО "Харьковгоргаз" придется приостановить распределение газа данным компаниям. Все предприятия уже получили соответствующие уведомления.

Юридические лица могут приобрести приборы дистанционной передачи данных у целого ряда поставщиков на рынке. Требования к оборудованию и образцы документов есть на сайте компании. Техническое задание и консультации по установке средств дистанционной передачи данных можно получить в Центре обслуживания клиентов по адресу Гимназическая набережная, 18А.

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