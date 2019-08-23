В Харькове 40% предприятий уже оборудовали счетчики газа автоматической системой передачи данных

Установка систем дистанционной передачи данных на счетчиках газа коммерческих потребителей является требованием НКРЭКУ. Потребность в таком оборудовании связана с введением суточной балансировки на рынке природного газа, и его отсутствие чревато искажениями учета и штрафными санкциями для операторов ГРC. В ближайшее время истекает срок отсрочки, предоставленной госрегулятром, после чего все неуложившиеся в срок должны быть отключены от газа.

Для точного обеспечения прогнозирования объемов потребления газа города Харькова, 40 % предприятия оборудовали коммерческие узлы учета средствами дистанционной передачи данных. Требование их установки утверждено в ноябре 2015 года и содержится в Кодексе газораспределительных систем.

Наличие приборов дистанционной передачи данных необходимо для ежедневного поступления данных о потреблении газа Оператору ГРС. Это нужно для надлежащей организации суточной балансировки на внутреннем рынке природного газа, что стартовала 1 марта 2019 года.

Каждый день специалистам "Харьковгоргаза" приходится в авральном режиме сводить потребления газа по всем предприятиям, различными способами - по телефону, электронной почте. Что значительно усложняет процесс занесения и сведения баланса газа. К тому же возрастает вероятностью ошибок, что может привести к выставлению штрафных санкций потребителям.

О важности установки приборов дистанционной передачи данных неоднократно подчеркивало НКРЭКУ. В прошлом году Регулятор предоставил предприятиям очередную отсрочку до мая текущего года под предоставление безотзывного гарантийного письма. Однако 1200 юридических лиц медлят с установкой необходимого оборудования.

Если в ближайшее время НКРЭКУ не примет иного решения, то АО "Харьковгоргаз" придется приостановить распределение газа данным компаниям. Все предприятия уже получили соответствующие уведомления.

Юридические лица могут приобрести приборы дистанционной передачи данных у целого ряда поставщиков на рынке. Требования к оборудованию и образцы документов есть на сайте компании. Техническое задание и консультации по установке средств дистанционной передачи данных можно получить в Центре обслуживания клиентов по адресу Гимназическая набережная, 18А.