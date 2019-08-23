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23 августа 2019, пятница, 10:12 55
Силовые структуры 2019-08-23T10:12:15+03:00
Українські Новини
Суд обязал ГПУ рассмотреть возможность закрытия дела Заманы

Суд обязал ГПУ рассмотреть возможность закрытия дела Заманы

Владимир Замана Фото: mil.gov.ua
Владимир Замана Фото: mil.gov.ua

Суд обязал Генеральную прокуратуру рассмотреть вопрос о закрытии уголовного производства в отношении бывшего начальника Генерального штаба Владимира Заманы, подозреваемого в госизмене, из-за истечения сроков расследования.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что в июле защита Заманы обратилась в суд с требованием обязать прокуратуру рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования.

Прокурор в судебном заседании возразил по жалобе, указав, что сейчас идет стадия открытия материалов уголовного производстве, а следовательно отсутствуют основания для совершения каких-либо процессуальных действий в рамках данного уголовного производства.

Следственный судья признал необоснованными эти доводы стороны обвинения, поскольку уголовным процессуальным законодательством определено, что  формами окончания досудебного расследования являются закрытие уголовного производства; обращение в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности; обращение в суд с обвинительным актом.

Учитывая этом, в начале августа суд обязал Генпрокуратуру рассмотреть ходатайство адвокатов Заманы.

Как сообщали Українськi Новини, 24 мая Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Владимира Заману.

В мае Главная военная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении Заманы по подозрению в государственной измене.

Замана считает заказчиками своего уголовного преследования бывших Президента Петра Порошенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

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