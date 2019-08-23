В Днипре голый мужчина пытался напасть на нацгвардейцев

По улицам Днипра бегал голый мужчина и напал на бойцов Нацгвардии. Об этом сообщает Информатор, опубликовав видео инцидента.

Неадекватный парень бежал по улице Кондратюка в Днепре. Во время пробежки он снимал с себя последнюю одежду - трусы. Это заметили бойцы Нацгвардии, которые проезжали мимо. Они задержали хулигана.

Мужчина пытался выломать дверь в машине и напасть на правоохранителей. Приехавшие медики обследовали нападавшего. На его руках оказались следы от уколов.

Врачи заметили ушибы и ссадины на теле "бегуна". Он мог их получить, потому что все время падал и врезался в препятствия до того, как его задержали.

Осторожно! Видео 18+.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве по Крещатику пробежалась группа нудистов.

Мужчине, который голым бегал в метро, ​​грозит 5 лет тюрьмы.

Ранее было опубликовано видео, как голый мужчина гулял по станции метро "Красный хутор" и пугал копов.