В Днипре голый мужчина пытался напасть на нацгвардейцев

По улицам Днипра бегал голый мужчина и напал на бойцов Нацгвардии. Об этом сообщает Информатор, опубликовав видео инцидента.\r\nНеадекватный парень бежал по улице Кондратюка в Днепре. Во время пробежки он снимал с себя последнюю одежду - трусы. Это заметили бойцы Нацгвардии, которые проезжали мимо. Они задержали хулигана.\r\nМужчина пытался выломать дверь в машине и напасть на правоохранителей. Приехавшие медики обследовали нападавшего. На его руках оказались следы от уколов.\r\nВрачи заметили ушибы и ссадины на теле "бегуна". Он мог их получить, потому что все время падал и врезался в препятствия до того, как его задержали.\r\nОсторожно! Видео 18+.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве по Крещатику пробежалась группа нудистов.\r\nМужчине, который голым бегал в метро, грозит 5 лет тюрьмы.\r\nРанее было опубликовано видео, как голый мужчина гулял по станции метро "Красный хутор" и пугал копов.