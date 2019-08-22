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  • В Новой Зеландии спикер парламента кормил ребенка депутата, пока он выступал с речью
22 августа 2019, четверг, 21:34 483
Мир 2019-08-22T21:47:14+03:00
Українські Новини
В Новой Зеландии спикер парламента кормил ребенка депутата, пока он выступал с речью

В Новой Зеландии спикер парламента кормил ребенка депутата, пока он выступал с речью

В Новой Зеландии спикер парламента Тревор Маллард держал и кормил месячного сына законодателя Тамати Коффи, который выступал с речью, сообщает CNN.

"Обычно стул говорящего используется только председателями, но сегодня VIP разделил со мной стул", - написал он в Twitter, добавив фотографию с ребенком, отец которого только что вернулся из отцовского отпуска.

На видео видно, как Маллард качает ребенка, когда он слушает дебаты.

Люди в социальных сетях активно обсуждали Малларда и Коффи.

"Спасибо за нормализацию семейного устройства", - написал один пользователь в ответ на фотографию Малларда. "Нам нужно больше узнать об этом. Рабочие места необходимо адаптировать, чтобы обеспечить такое поведение".

"Новая Зеландия ... вы может и маленькая страна, но вы можете преподать огромный урок, чтобы для всего мира!"

Многие законодатели оказали такую ​​же поддержку. Гарет Хьюз, член парламента от Партии зеленых, опубликовал фотографию Малларда, держащего улыбающегося ребенка.

В прошлом году премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн вошла в историю, родив ребенка занимая высокую должность. Позже она вернулась к своей работе, в то время как ее партнер, Кларк Гэйфорд остался дома с ребенком.

Джасинда Ардерн пришла на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке с трехмесячной дочерью Нив Те Ароха.

Ранее женщины-депутаты парламента Великобритании выступали за разрешение им кормить детей грудью прямо в здании парламента.

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