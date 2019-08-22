Видео дня: перед Днем Флага Украины 54 ОМБр показала свою операцию "Мат" - массовое уничтожение техники боевиков с высоты

Накануне Дня Независимости боевая группа К-2 54 ОМБр опубликовала видео артответа на обстрелы противника. Сообщается, что "самая успешная и быстрая операция "Мат" состоялась за неделю до перемирия, а видео приберегли к праздникам. Потери противника в технике и живой силе исчисляются десятками. Об этом сообщает К-2 54 ОМБр.

"От штаба ОТГ "Север" в бригаду приходит информация: противник следующий день планирует ударить по позициям украинской армии артиллерией. Точных координат и времени налета - нет. Именно поэтому, на позиции нам пришлось выйти заранее, еще ночью. Расположили наблюдения и людей вдоль всей линии нашей обороны", - сообщает К-2 54 ОМБр. Вскоре, противник начал обстрел "в нашу сторону со 122-го калибра" и наблюдатели зафиксировали противника с первых минут атаки и передали координаты.

Применение тяжелых огневых средств на том расстоянии выходит за пределы "минских соглашений", поэтому рассматривались два сценария. Первый - нанести огневой удар по передним позициям НВФ, чтобы отвлечь артиллерию врага, заставив прекратить огонь, переведя его на себя. Но особых потерь оккупанты не претерпели бы. Поэтому мы остановились на втором варианте - поразить штаб оккупационных войск и их базу, откуда они выезжают на работу.

Артобстрел усиливался и действовать надо было быстро. Группа прикрытия обеспечила 25-минутный коридор, было подтверждено, что обстрел не несет угрозы жизни гражданских и началось уничтожение объекта.

Уничтоженная техника: один зенитно-ракетный комплекс 9К35 "Стрела -10", пара БМП, одна КШМ, пять военных "Уралов", четыре "КамАЗа", один кран и один джип. Подбиты были еще шесть "Уралов" и один "КамАЗ". Всего 4 единицы бронированной техники и 19 единиц колесной техники.

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