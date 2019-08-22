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22 августа 2019, четверг, 19:55 253
Верховная Рада и партии 2019-08-22T23:15:02+03:00
Українські Новини
Распределение должностей в парламентских комитетах должно происходить справедливо и обеспечивать контрольные ф

Распределение должностей в парламентских комитетах должно происходить справедливо и обеспечивать контрольные функции оппозиции, - Левочкин

Сергей Левочкин. Фото: zagittya.com.ua
Сергей Левочкин. Фото: zagittya.com.ua

Распределение должностей в парламентских комитетах должно происходить справедливо и обеспечивать контрольные функции оппозиции.

Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Левочкин заявил в комментарии журналистам по итогам заседанием подгрупп Подготовительной депутатской группы Верховной Рады IX созыва в четверг, 22 августа, сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что подготовительная работа должна быть более динамичной. "Надо работать динамичнее. И мы с самого начала предлагали, чтобы Верховная Рада начала свою работу уже 20 августа. Нужно принимать законы по экономическим вопросам, законы, которые продвигают Минский процесс и приближают нашу страну к миру. Вместо этого сейчас продолжаются торги: власть делит власть между собой. Мы, как оппозиция, заинтересованы в прозрачном распределении сфер влияния. И мы считаем, что контрольные функции должны быть в руках оппозиции", – сказал политик.

По его словам, распределение руководящих должностей в парламентских комитетах происходит несправедливо. "В нынешнем парламенте от "Слуги народа" избраны 60% депутатов. При этом "Слуга народа" претендует на 21 комитет из 23 – это не 60%, и даже не 80%. Они изобрели такую ​​формулу расчетов: абсолютно все должности в комитетах берутся за 100%. То есть отождествляется, например, должность председателя Бюджетного комитета и секретаря Комитета по спорту, и дальше начинается распределение – это несправедливо", – подчеркнул Сергей Левочкин.

""Оппозиционная платформа – За жизнь заявила", что она будет в оппозиции в нынешнем парламенте. Мы крупнейшая оппозиционная фракция. Комитеты по вопросам Донбасса, по вопросам свободы слова, по вопросам Регламента, по вопросам социальной политики – должны контролировать власть, и все они, безусловно, должны возглавляться представителями оппозиции. Поэтому совершенно логичным выглядит то, что мы хотим видеть эти комитеты в сфере своей ответственности для того, чтобы контролировать власть, повышать социальные стандарты, приближать мир и защищать свободу слова", – отметил парламентарий.

Также Сергей Левочкин акцентировал на том, что представитель оппозиции должен получить место в президиуме Верховной Рады. "Представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" должен быть избран на должность вице-спикера. Это было бы логично, ведь за нас проголосовало наибольшее количество избирателей после "Слуги народа", – резюмировал он.

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