Предприятие Мининформа в 2018 году перечислило более половины из 222 млн грн компании, обвиняемой в "схемах" Арбузова, - СМИ

Предприятие Мининформа в 2018 году перечислило более половины из 222 млн грн компании, обвиняемой в "схемах" А

Больше половины из 222 млн грн, потраченных на закупку товаров и услуг входящего в структуру Мининформа госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины", ушли "схемщикам" Арбузова и "обнальщикам" Кличко.

К такому выводу пришли авторы расследования "Куда ушли миллионы на пропаганду" издания Страна.uа.

Согласно отчету о движении денежных средств, опубликованному на сайте предприятия, в 2018 году оно получило 321 млн грн целевого финансирования. Из них 222 млн были потрачены на закупку товаров и услуг, еще 63 млн - на оплату труда.

Больше половины всех денег, выплаченных за товары и услуги, МПИУ в 2018 году потратило в пользу ООО "Комтел". Сведения об этом размещены на портале государственных финансов e-data.

Всего МПИУ заплатило "Комтелу" в 2018 году 114 млн грн по 21 договору. "Страна" собрала сведения о суммах всех договоров, по которым в прошлом году шли эти платежи:

Владельцами ООО "Комтел", согласно данным госреестра юридических лиц, являются Иван и Дмитрий Омелянюки. Они же являются собственниками ООО с похожим названием - "Комтел системы вещания"

ООО "Комтел системы вещания" фигурирует в громком уголовном производстве № 42014000000000359, которое уже пять лет ведет Генеральная прокуратура. По нему бывшего главу Нацбанка времен Януковича Сергея Арбузова обвиняют в присвоении имущества в особо крупных размерах.

Прокуроры считают, что при создании телеканала "Банковское телевидение" в течение 2011-2012 годов были присвоены средства госбюджета. По их версии, экс-глава НБУ, используя служебное положение, добился от подчиненных проведения в 2012 году закупок для ООО "Банковское телевидение" на общую сумму 86,5 млн грн и 49 тыс. дол.

Согласно одному из определений суда по этому делу, значительную часть из этих денег в сумме 71,3 млн грн получило ООО "Комтел системы вещания"

"Получается, что подчиненное Минстецю госпредприятие МПИУ заплатило больше 100 млн грн фирме, в которой учредители те же люди, что и в "схемах" времен Януковича", - резюмируют авторы расследования.

Вторым по объемам получателем платежей от МПИУ стало в 2018 году ООО "Дикси-центр". Ему тоже платили за телевизионное оборудование. На основании данных портала e-data "Страна" подсчитала, что фирма "Дикси-центр" получила от МПИУ 18,3 млн по 17 договорам:

"Дикси-центр" является фигурантом уголовного производства, в котором полиция расследует закупки компьютерного оборудования коммунальным предприятием "Информатика", которое подчиняется киевской мэрии.

Следствие утверждает, что "Дикси-центр" в 2017 году поставило оборудование по завышенным на 30-40% ценам, используя комплекс антиконкурентных согласованных действий при проведении закупочных процедур. Всего сумма поставки составила 49,3 млн грн.

После поставки деньги были обналичены при помощи предприятий с признаками фиктивности. В итоге должностные лица получили неправомерную выгоду на сумму более 12,6 млн грн, что повлекло тяжкие последствия для бюджета. Это сообщено в нескольких определениях суда по данному делу:

Госпредприятие МПИУ, о чьих закупках идет речь, было создано на базе Всемирной службы украинского телевидения и радиовещания (так наз. "иновещание"). В МПИУ входят спутниковый телеканал UATV с вещанием на пяти языках и Ютуб-канал.

Телеканал UATV был создан в соответствии с законом "О системе иновещания" от 8 декабря 2015 года. Поначалу канал хотели назвать Ukraine Tomorrow (англ. "Украина завтра"). По сообщениям СМИ, нынешний председатель Верховной Рады Андрей Парубий тогда сообщал, что канал создан с целью "дать достойный ответ кремлевской пропаганде в рамках информационной войны".

Получается, что бывшая редакция иновещания, которая сейчас работает под вывеской госпредприятия "МПИУ" Минстеця и нацелена на ведение "информационной войны", платит огромные суммы фирмам, которые связаны с различными "схемами" по хищению бюджетных средств.

"Это вполне в стиле предыдущей власти: как известно, близкое окружение экс-президента Порошенко обвиняют в масштабных злоупотреблениях в оборонной сфере. По схожим схемам, видимо, работали и организации, которые вели информационную войну", - пишет Страна.