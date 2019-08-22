Мининформ потратил 44 млн грн на рекламу Томоса и других инициатив Порошенко, - СМИ

Только в 2018 году на размещение на ТВ рекламы, которую можно идентифицировать как реклама программных позиций идущего на выборы президента Порошенко, было проведено 44 млн грн через Министерство информационной политики Украины.\r\nК такому выводу пришли авторы расследования "Куда ушли миллионы на пропаганду" издания Страна. ua.\r\nВ 2018 году в Минстеце закупили телевизионной рекламы на сумму больше 44 млн грн у одного рекламного агентства "Сигма УА". Деньги ушли в один день 28 декабря двумя платежами по двум разным договорам: 39,9 млн и 4,1 млн грн.\r\nВ рамках этих двух договоров Минстець размещал на телеканалах рекламные ролики, которые поддерживали лозунги и риторику экс-президента Петра Порошенко.\r\nНапример, серия роликов о Томосе пропагандировала инициативы предыдущей власти по разделению и переводу православной церкви под юрисдикцию Константинопольского патриархата.\r\n Еще по этим договорам Минстець размещал на телеканалах ролики о медицинской реформе, об армии и другие пропагандистские материалы.\r\n44 миллиона ушло на телевизионную рекламу по 19 телеканалам. "Страна" нашла список телеканалов и суммы, которые Минстець заплатил за телерекламу в конце 2018 года.\r\n\r\n\r\nБольше всех Минстець заплатил за рекламу на канале "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, – 7,8 млн грн. На втором месте канал "Украина" (5,9 млн), который принадлежит Ринату Ахметову.\r\nДля телеканалов из пула олигарха Виктора Пинчука – ICTV, СТБ и "Новый" – в Минстеце выделили соответственно 5,2 млн, 4,7 млн и 3,4 млн грн.\r\nДругие телеканалы, для которых выделены меньшие суммы, также входят в эти телевизионные группы. "5 каналу" экс-президента Порошенко досталось чуть больше 800 тыс. грн.\r\nПримерно в таких же пропорциях были поделены 4,1 млн грн, которые Минстець уплатил ООО "Сигма УА" за телерекламу еще по одному договору. По нему больше всех денег досталось тоже "1+1" – 780 тыс. грн.\r\nПопулярные телеканалы "Интер", 112 и NewsOne, которые прежняя власть считала своими противниками, бюджетных средств от Минстеця не получали, - пишет Страна.\r\nОба договора на телерекламу были заключены по одной тендерной схеме, которая имеет признаки сговора. За два дня подряд, 27 и 28 сентября 2018 года, Минстець объявил два тендера – на 4,2 млн грн и на 40 млн грн. На оба тендера пришла одна и та же тройка фирм – уже упомянутая "Сигма УА", а также два статиста ООО "Стар АП" и "Медиа партнерство Баинг".\r\nВ тендере на 4,2 млн все три фирмы выставили начальные цены, которые отличались на 1 грн. Окончательные ценовые предложения фирм, которые "проиграли" тендер, также отличались всего на 1 грн. Цена победителя "Сигма УА" отличалась от цен конкурентов всего на 3 тыс. грн, снизившись во время "торгов" на 45 тыс. грн\r\nИз тендера на 40 млн, видимо, для разнообразия, сначала исключили "Медиа партнерство Баинг" под предлогом несоответствия документов. Однако в чем конкретно состояло это несоответствие – тендерный комитет не сообщил.\r\nОставшиеся две фирмы выставили совершенно одинаковые начальные цены – ровно по 40 миллионов. В ходе "торгов" цена снова упала на те же 45 тысяч, что и на предыдущем тендере. Это составило всего 0,11 % от первоначальной цены\r\n"Получается, что в двух тендерах на телерекламу участвовали одни и те же фирмы, которые "торговались" по одной и той же схеме. В итоге этих "торгов" окончательная цена снизилась по сравнению с первоначальной на одну и ту же сумму – 45 тыс. грн. Все эти "совпадения" могут указывать на то, что действия участников торгов были согласованы", - приходят к выводу авторы расследования.\r\nПо сведениям портала государственных финансов e-data, в прошлом 2018 году Минстець потратил 166,7 млн грн. В первой половине текущего 2019 года министерство было скромнее в своих аппетитах и потратило всего 9,9 млн., в основном на выплату зарплаты.\r\nВ то же время подчиненное министерству госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ), потратило 321 млн, а за первую половину 2019 года – еще 64,8 млн.\r\nЕще одно предприятие Минстеця "Центр защиты информационного пространства Украины" (ЦЗИПУ) потратило 213 млн в 2018 году и 17 млн в первой половине текущего. Это также больше, чем потратило само министерство.\r\nВ сферу ответственности Минстеця входят еще государственное агентство "Укринформ" и ООО "Банковское телевидение". Однако в открытом доступе нет полных данных об их расходах.