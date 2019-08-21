В Бердянске эпидемия клещей, а в Николаеве устроили "штурм" сэконд-хенда

В Днипре нашли опасную свалку: инфицированные шприцы едва не возле дома. Об этом сообщает "Наше місто". В Обуховском районе местные жители обнаружили свалку опасных медицинских отходов едва не возле жилых домов. Среди использованных шприцов, капельниц и катетеров есть и отходы категории B, которые являются инфицированными и потенциально инфицированными. Об этом сообщает корреспондент "НМ", ссылаясь ДніпроTV. Жителям района не удалось поймать того, кто сбрасывает отходы, на горячем, однако они неоднократно слышали, как рано утром или ночью проезжает грузовик.В Украине утилизацией отходов занимаются специализированные компании, у которых есть соответствующая лицензия. Каждая больница сама выбирает компанию по тендеру. В данном случае местные власти предлагают коммунальщикам заключить разовый контракт с одной из таких компаний, чтобы она помогла утилизировать опасные отходы.

В Николаеве объявили вознаграждение в 5 тысяч гривен за информацию о вандалах, измалевавших остановку "Фалеевская". Об эом сообщают "Николаевские новости". В ночь с 16 на 17 августа неизвестные разукрасили троллейбусную остановку на углу Центрального проспекта и улицы Фалеевской."Художники" попали в объектив камеры видеонаблюдения. Их ищет полиция. Кстати, похожее "творчество" встречается по всему городу - на стенах домов, заборах и тому подобное. Уже на следующий день остановку, которую установили не так давно за городские деньги, привели в порядок. Мэр Александр Сенкевич объявил, что готов лично вознаградить того, кто поможет найти вандалов. Всех, кто может помочь установить их личность, сообщать об этом по телефонам службы оперативного реагирования Николаевского городского совета.

В Бердянске 65 человек обратились к медикам в связи с укусами клещей. С начала года в Бердянске 65 человек обратились к медикам в связи с укусами клещей, – сообщила санитарный врач Бердянска Александра Кикарош, на которую ссылается pro.berdyansk. Это на несколько случаев больше, чем за такой же период прошлого года.Клещей в регионе можно встретить везде, где есть травяные заросли и кустарник. Многие инфекции, которые они переносят, представляют угрозу здоровью и жизни человека и животных, поэтому, если вы обнаружили после прогулки на себе клеща, который успел укусить, обратитесь в лабораторию санэпидслужбы.Александра Кикарош рассказала: в Бердянске и Бердянском районе встречается пять подвидов иксодового клеща, переносчики опасной болезни Лайма (боррелиоза) – подвид, носящий название рицимус. Среди 65 клещей, которых обследовал специалист-энтомолог в этом году, переносчиками болезни Лайма оказались три насекомых.К счастью, укушенным ими людям удалось избежать инфицирования – все они находились под наблюдением врачей и сделали необходимые анализы. Это говорит о том, что клещи пребывали на своих жертвах недолго, были обнаружены и удалены сразу после прогулки на природе.Правила, которых стоит придерживаться, чтобы избежать нападения клещей – общеизвестны: избегать зарослей кустарников, по возможности носить закрытую светлую одежду, пользоваться репеллентами, вовремя их применяя. Но главное – быть внимательными, и вовремя обнаруживать и снимать клещей с себя, а также с домашних животных.

Стрельба на Подолье: КОРД проводил спецоперацию и задержал трех мужчин. Об этом сообщает "20 хвилин Вінниця". 21 августа 2019, Винницы сообщил о стрельбе на улице Бортняка (микрорайон Подолье). Люди выложили фото, на которых зафиксировали, как спецназовцы положили на землю мужчин. В винницкой областной полиции говорят, что ничего не известно о задержании. Винницы Алексей Мусировський написал на своей странице в ФБ о стрельбе. - 6,56 утра, Бортняка. Корд устроил стрельбу. Сейчас задержали 3-х подозрительных мужчин, - сообщает человек в соцсетях. Винницы Андрей Рудик выложил фото с места задержания. На фото видно, что спецназовцы положили на землю четырех мужчин. Также обнародовали фрагмент видео с места: - Спецоперация проводили назначенцы из другой области. Наши подразделения никого не задерживали. Нам никто не сообщал, что на территории Винницы проводятся мероприятия по задержанию, - рассказывает журналистке "20 минут" руководитель отдела коммуникации винницкой областной полиции Анна Олейник.

На Кировоградщине водитель на иномарке полностью разбил городской парк. Об этом докладывает "Утренний город". В Гайвороне Кировоградской нетрезвый водитель на иномарке полностью разбил городской парк. Об этом говорится на странице в ФейсбукГайворонская городской совет. Около 23 часов вечера водитель NissanXtrail не справился с управлением, двигаясь по улице Небесной Сотни в направлении сквера Победы, и заехал на территорию парка. При этом автомобиль снес каменно-бетонный забор, бордюры, повредил клумбы и фонарь. Обломки каменного забора разлетались на расстояние до трех метров. На вызов свидетелей происшествия прибыли представители полиции Гайворонского УНП, зафиксировали ДТП и обстоятельства происшествия, провели работу с участниками и свидетелями аварии. Поскольку сквер Победы является собственностью общины города, была организована оперативная комиссия с участием КП Гайворонский коммунальщик зафиксировали поврежденное имущество и рассчитывают стоимость нанесенного ущерба. По словам очевидцев, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии. В нескольких метрах от места аварии находятся лавочки, на которых в это время отдыхали гайворонци. Лишь чудом в аварии никто не пострадал.

Николаевцы при "штурме" сэконд-хенда выломали двери. Об этом сообщают "Новости N". Толпа николаевских "модников" выломала входные двери в магазин с секонд-хендом.Видео инцидента в среду, 21 августа, разместили в Instagram.Магазин с одеждой находится на ул. Театральной (Васляева) в Николаеве. Судя по всему, в магазин поступил новый завоз и желание купить дешевые вещи превысило здравый смысл и нормы поведения.

В Днипре на стоянке супермаркета разбили 5 автомобилей. Об этом сообщает "Днепр Час". На стоянке возле супермаркета "Варус" произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, по самым скромным подсчетам, пострадало 5 автомобилей.Свидетели рассказывают, что водитель Volkswagen по неизвестным причинам устроил погоню за Daewoo. Последний заскочил на парковку перед супермаркетом и ударил припаркованный там минивэн. Далее Volkswagen врезался в Daewoo, из-за чего повреждения получили еще несколько автомобилей.Водитель Daewoo с места происшествия скрылся, оставив номер и бампер.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе опознали еще одну жертву пожара, личности еще двух погибших неопознаны. Также под Киевом за разбой задержаны трое грузин, двоим из которых Зеленский дал гражданство.

Кроме того, в Днипре водитель во время движения протянул за собой полицейского и скрылся.