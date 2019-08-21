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21 августа 2019, среда, 15:28 418
Общество 2019-08-21T15:39:01+03:00
Українські Новини
Кличко показал, как Подольско-Воскресенский мост освобождают от ржавых временных опор

Кличко показал, как Подольско-Воскресенский мост освобождают от ржавых временных опор

Кличко показал, как Подольско-Воскресенский мост освобождают Мэр Киева Виталий Кличко показал, как Подольско-Воскресенский мост освобождают от ржавых временных опор. Видео мэр опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Подольско-Воскресенский мост постепенно приобретает совсем другой вид. Сегодня городов уже частично освободили от ржавых временных опор и эти работы активно продолжаются. Осталось убрать ржавые конструкции со стороны левого берега. Этот процесс мы планируем закончить в начале октября", - отметил в заметке к видео Кличко.

Он также рассказал о ходе работ на участках строительства Подольско-Воскресеньского моста.

"Что же касается планов запустить автомобильное сообщение по новому мосту к концу следующего года - это вполне реально! Сегодня на объекте идет подготовка к асфальтированию съезда на Набережное шоссе. - Там осуществляют гидроизоляционные работы. Также бетонируют опоры для металлических конструкций частей моста со стороны Подола и на Русановских садах. И пока погода благоприятствует, бригады специалистов работают на Подольско-Воскресенском мостовом переходе круглосуточно", - подчеркнул мэр столицы.

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