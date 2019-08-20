Травля профессора Иванова и его семьи вызывает вопросы к правоохранителям, - Сазонов

Преследование полицейскими семьи известного журналиста, профессора Валерия Иванова вызвало серьезный резонанс в обществе.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил политологов Кирилл Сазонов.

"Когда Порошенко идет свидетелем, резонанс идет на всю страну – все СМИ об этом пишут, все показывают, мы обсуждаем. Когда правоохранители "крепят" профессора журналистики Валерия Иванова, когда его сын-журналист с двумя маленькими детьми от правоохранителей бежит за границу, скрывается – это меньший резонанс, но все-таки это известный журналист, ученый, его ребенок и внуки. Тут тоже общественный резонанс большой, и к правоохранителям тоже есть вопросы. Которые задают – и "Бигус.инфо" проводит расследование, и другие журналисты", - заявил политолог.

Напомним, в мае 2019 года профессор, президент Академии украинской прессы Валерий Иванов заявил о том, что полицейские провели обыск в его доме, а позже совершали ряд действий, порочащих его деловую репутацию. в его доме проходят обыски. Иванов уверен, что таким образом полицейские пытаются добраться до его сына Дениса Иванова - куратора ФБ-паблика ACAB UA, специализирующегося на обнародовании коррупционных действий представителей силовых органов. Один из фигурантов расследований группы – замначальника ГУ Нацполиции, кандидат на одну из должностей в ГБР - Евгений Шевцов, который не прошел конкурсный отбор, в том числе – из-за результатов многочисленных журналистских расследований. Именно он, как утверждают в семье Ивановых, организовал травлю на них.