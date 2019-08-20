"Министру иностранных дел" и "омбудсмену" "ДНР" объявили о подозрении за подготовку ложных заявлений о преступлениях украинской армии

Генеральная прокуратура сообщила "министру иностранных дел" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Наталье Никаноровой и "омбудсмену" Дарье Морозовой о подозрении в подготовке заведомой ложных заявлений о якобы преступлениях украинской армии на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.



Установлено, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей были созданы незаконные организации, в частности, "Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе" и "Общественная организация "Справедливая защита", целью которых заявлена фиксация и расследование геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений, которые якобы совершаются государством Украина.



Так, участники указанных "комиссий" организовали получение заявлений от местных жителей, что гибель их родственников, получение ими телесных повреждений, увечий, уничтожение и повреждение имущества и жилья произошло вследствие умышленных действий украинских военных.



В дальнейшем собранные материалы использовались для подачи исковых заявлений в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека, отмечая в качестве ответчика государство Украина.



"За период только 2018-2019 годов от имени жителей оккупированных территорий Донецкой области подготовлено и направлено 1 539 исков в МУС и ЕСПЧ", - сказано в сообщении.



Допрошенные в ходе расследования подписанты указанных исков не подтвердили свое авторство и заявили об отсутствии каких-либо сведений об участии Вооруженных Сил Украины в совершенных обстрелах мирного населения.



20 августа "министру иностранных дел" и "омбудсмену" ДНР, а также еще 2 их сообщникам было заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы) Уголовного кодекса.



Как сообщали Українськi Новини, Днипровский апелляционный суд признал законным приговор к 13 годам лишения свободы боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики", гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварге.