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19 августа 2019, понедельник, 12:42 129
Судебная власть 2019-08-19T14:30:03+03:00
Українські Новини
Ходатайства об отстранении судей ОАСК - это давление на судей апелляции, которые пересматривают принятые решен

Ходатайства об отстранении судей ОАСК - это давление на судей апелляции, которые пересматривают принятые решения, - адвокат Заяц

Юрист и адвокат Андрей Заяц считает, что внесение в Высший совет правосудия ходатайств об отстранении судей Окружного админсуда Киева является ни чем иным, как давлением с целью повлиять на судей апелляционного суда, которые пересматривают решения судей ОАСК.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Какая цель обращения с ходатайством об отстранении главы суда? На мой взгляд, это прогнозируемые действия правоохранителей - создание препятствий для принятия законного и объективного правосудного решения судами апелляционных инстанций, которые на сегодняшний день пересматривают решения, принятые судьями ОАСК как судьями первой инстанции по искам к ВККС. На сегодняшний день эти решения не вступили в силу и на них поданы апелляционные жалобы. Это давление на суд... в случае отстранения тех судей, которые принимали решения как судьи первой инстанции, для судей апелляционной инстанции это уже будет знак, что к ним тоже могут применить такие же меры", - сказал Заяц.


Адвокат провел аналогию между обысками, которые были проведены в ОАСК в июле 2019 и обысками еще в 2015 году.

"И в одном, и в другом случае правоохранительные органы ставили цель не расследовать эти дела и установить факты уголовных правонарушений, а исключительно с целью давления на суд. Тогда оперативная съемка проходила онлайн. В ходе следственных действий тогда в 2015 году и сейчас никаких вещественных доказательств, следов преступлений обнаружено не было", - сказал адвокат.

Как сообщали Українські Новини, ВСП 20 августа рассмотрит отстранение Вовка от должности главы Окружного суда Киева.

Защита Вовка заявила, что мера пресечения главе Окружного админсуда Киева Вовку не рассматривается.

Ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении Вовку и еще двум судьям Окружного админсуда Киева и судье из Одессы во вмешательстве в деятельность госорганов.

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