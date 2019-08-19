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19 августа 2019, понедельник, 10:59 12
Верховная Рада и партии 2019-08-19T10:59:02+03:00
Українські Новини
Бойко назвал первоочередной задачей нового парламента снижение тарифов на газ

Бойко назвал первоочередной задачей нового парламента снижение тарифов на газ

"Снижение тарифов на газ - одна из первоочередных задач нового парламента". Об этом Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер", информирует портал zagittya.com.ua.

"Драконовские тарифы привели к сумасшедшей задолженности за коммунальные услуги и нехватке субсидий. В новом парламенте мы в первоочередном порядке внесем законопроекты о снижении стоимости газа и о списании задолженности тем, кто не мог платить по этим заоблачным тарифам и был лишен субсидий", - сказал политик.

Он отметил необходимость скорейшего решения данных вопросов.

"Эти вопросы являются очень важными для людей. Власть должна это понять и идти по пути снижения тарифов. Пагубность действий уходящего правительства очевидна - она привела к задолженности и обнищанию людей. И мы будем это исправлять", - подчеркнул Юрий Бойко.

Напомним, благодаря договоренностям, достигнутым Юрием Бойко и председателем Политсовета Оппозиционной платформы - За життя Виктором Медведчуком с руководством РФ и главой "Газпрома", стоимость газа для украинских потребителей может быть снижена до 3,8 тыс грн. за тысячу куб. м. Не менее важным является заключение прямых контрактов между "Газпромом" и украинской компанией-оператором на поставку газа. 1 января 2020 г. истекает срок действия транзитного газового контракта, и не заключение нового может стать серьезной проблемой для экономики страны и работы всей украинской газотранспортной системы.

Больше новостей о: Цена на газ Оппозиционная платформа - За життя Бойко Юрий

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