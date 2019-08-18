Под Днепром нашли опасную свалку

В больницах в ходе работы образуются отходы, опасные для людей и окружающей среды. Поэтому их утилизация, согласно требованиям законодательства, — обязанность администрации медицинского учреждения. Однако в Днепропетровской области местные жители нашли свалку медицинских отходов. Об этом сообщает "Информатор".

В приказе МОЗ Украины сказано, что медицинские отходы требуют утилизации отдельно от других. Их сбор и временное хранение проводят в непосредственной близости от того места, где они образуются.



Однако в Днепре и области не существует государственной или коммунальной компании, которая бы осуществляла и регулировала утилизацию. Поэтому многие относятся к этому вопросу небрежно.



"Так, местные жители обнаружили в лесополосе в поселке Обуховка свалку медицинских отходов. Рядом с горой мусора находилась табличка "особо опасно". Мусор был выкинут насыпом, подход к куче не был огражден. Среди выброшенного: шприцы, катетеры, системы капельниц и прочее", - говорится в сообщении.

Фото: "Информатор"

Фото: "Информатор"





Отмечается, что медицинские отходы утилизируются в несколько этапов, включающих сбор и сортировку, маркировку, обезвреживание, транспортировку, утилизацию и захоронение отходов. Перевозить и утилизировать отходы следует в контейнерах или пакетах.



Напомним, ранее в городе Подгородное под Днипром спасатели тушили масштабный пожар на свалке на площади около 1,5 тыс. кв. м.