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18 августа 2019, воскресенье, 18:49 12
Общество 2019-08-18T18:53:10+03:00
Українські Новини
Под Днепром нашли опасную свалку

Под Днепром нашли опасную свалку

Медицинская свалка под Днепром. Фото:
Медицинская свалка под Днепром. Фото: "Информатор"

В больницах в ходе работы образуются отходы, опасные для людей и окружающей среды. Поэтому их утилизация, согласно требованиям законодательства, — обязанность администрации медицинского учреждения. Однако в Днепропетровской области местные жители нашли свалку медицинских отходов. Об этом сообщает "Информатор". 

В приказе МОЗ Украины сказано, что медицинские отходы требуют утилизации отдельно от других. Их сбор и временное хранение проводят в непосредственной близости от того места, где они образуются.

Однако в Днепре и области не существует государственной или коммунальной компании, которая бы осуществляла и регулировала утилизацию. Поэтому многие относятся к этому вопросу небрежно.

"Так, местные жители обнаружили в лесополосе в поселке Обуховка свалку медицинских отходов. Рядом с горой мусора находилась табличка "особо опасно". Мусор был выкинут насыпом, подход к куче не был огражден. Среди выброшенного: шприцы, катетеры, системы капельниц и прочее", - говорится в сообщении. 

Фото: Фото: "Информатор"

Фото: Фото: "Информатор"

Отмечается, что медицинские отходы утилизируются в несколько этапов, включающих сбор и сортировку, маркировку, обезвреживание, транспортировку, утилизацию и захоронение отходов. Перевозить и утилизировать отходы следует в контейнерах или пакетах.

Напомним, ранее в городе Подгородное под Днипром спасатели тушили масштабный пожар на свалке на площади около 1,5 тыс. кв. м.

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