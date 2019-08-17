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17 августа 2019, суббота, 16:23 291
Общество 2019-08-17T16:24:11+03:00
Українські Новини
Кличко показал видео, как создают условия для занятий спортом киевлян

Кличко показал видео, как создают условия для занятий спортом киевлян

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко

Власти Киева создают все условия, чтобы киевляне больше занимались спортом. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в городе продолжается обновление парков и зон отдыха, где устанавливают новые спортивные площадки, тренажеры, обустраивают беговые и велодорожки.

"Я восхищаюсь киевлянами, которые находят время и вдохновение заниматься спортом. Все больше жителей столицы собираются в парках и зонах отдыха, утром или вечером, чтобы потренироваться на свежем воздухе. Для здоровья и бодрости, для хорошего настроения, - отметил Кличко. - Спортивные группы активных жителей занимаются во всех районах Киева. К тренировкам можно присоединиться в парках "Победа", "Наталка", в "Куреневском" и "Партизанской славы", в других зеленых зонах", - написал мэр столицы.

Он обнародовал видео занятий одной из таких спортивных групп, которая собирается у Днепра - на Русановской набережной.

"Местные фитнес-тренеры с удовольствием делятся с желающими секретами, как быть подтянутыми и чувствовать себя бодро. Найти группы спорта просто. Они самоорганизуются в социальных сетях, есть информация и на странице КП "Киевзеленстрой" в Facebook. Поэтому, пока еще тепло, присоединяйтесь! Потому что Киев - город активных и спортивных людей", - отметил Виталий Кличко.
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