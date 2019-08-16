Политическое давление на Окружной админсуд Киева – недопустимо, - евродепутат

Расследование заявлений о возможных фактах коррупции не должно ставить под угрозу независимость судебной системы и Европейский Союз будет следить за тем, чтобы этот принцип соблюдался.

Об этом заявил журналистам депутат Европейского парламента Филипп Беннион, комментируя дело против судей Окружного административного суда г. Киева.

"Независимая судебная система чрезвычайно важна для функционирования нормальных демократических процессов в любой стране. Европейский Союз работает с украинским правительством, чтобы найти способы обеспечить и минимальную коррупцию, и независимую судебную систему. Это не бинарный выбор", - заявил евродепутат.

Он напомнил, что Европейский союз последовательно поддерживает процесс судебной реформы, чтобы она соответствовала стандартам, установленным Советом Европы. В частности, оказывает содействие Украине в разработке национального законодательства о судебной власти. При этом ЕС намерен и дальше настаивать на соблюдении чиновниками и правоохранителями принципа независимости судебной системы.

"Европейский Союз будет продолжать поддерживать этот процесс для обеспечения настоящей независимости судебной системы в Украине", - заверил он.

Напомним, Филипп Беннион - британский политик, либерал-демократ. Является членом Европейского парламента от Великобритании.