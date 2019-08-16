подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 августа 2019, пятница, 14:56 42
Судебная власть 2019-08-16T14:57:24+03:00
Українські Новини
Политическое давление на Окружной админсуд Киева – недопустимо, - евродепутат

Политическое давление на Окружной админсуд Киева – недопустимо, - евродепутат

Расследование заявлений о возможных фактах коррупции не должно ставить под угрозу независимость судебной системы и Европейский Союз будет следить за тем, чтобы этот принцип соблюдался.

Об этом заявил журналистам депутат Европейского парламента Филипп Беннион, комментируя дело против судей Окружного административного суда г. Киева.

"Независимая судебная система чрезвычайно важна для функционирования нормальных демократических процессов в любой стране. Европейский Союз работает с украинским правительством, чтобы найти способы обеспечить и минимальную коррупцию, и независимую судебную систему. Это не бинарный выбор", - заявил евродепутат.

Он напомнил, что Европейский союз последовательно поддерживает процесс судебной реформы, чтобы она соответствовала стандартам, установленным Советом Европы. В частности, оказывает содействие Украине в разработке национального законодательства о судебной власти. При этом ЕС намерен и дальше настаивать на соблюдении чиновниками и правоохранителями принципа независимости судебной системы.

"Европейский Союз будет продолжать поддерживать этот процесс для обеспечения настоящей независимости судебной системы в Украине", - заверил он.

Напомним, Филипп Беннион - британский политик, либерал-демократ. Является членом Европейского парламента от Великобритании.

Больше новостей о: Евродепутат Окружной админсуд Киева Филипп Беннион

Архив
Новости
Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка 16:05
В июле на 15% подорожали куриные яйца и подешевел набор для борща 16:02
Сытник пожаловался, что Луценко его игнориует - не берет трубку и не отвечает на письма 15:58
Генпрокуратура просит суд арестовать Грымчака и назначить залог 12,5 млн гривен 15:41
Полиция скрыла подготовку убийства Олешко, - ГБР 15:39
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили 19:34
Пожар на рыбозаводе
Центр Запорожья в дыму: на складах рыбозавода "Аркадия" произошел пожар 09:53
Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн 22:59
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Премии НАПК: суд возобновил дело против Корчак 08:00
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
Активист Евромайдана Иван Бубенчик. Фото: Facebook
Убийства милиционеров на Майдане: ГПУ остановила расследование 10:16 Документ
В деле против Калюжного существует политический характер действий департамента ГПУ Горбатюка, на что и указал Интерпол, - адвокат Богатырь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok