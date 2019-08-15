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15 августа 2019, четверг, 13:13 626
Политика 2019-08-15T13:13:02+03:00
Українські Новини
Провайдеры начали блокировать сайт "Корреспондент"

Провайдеры начали блокировать сайт "Корреспондент"

Украинские провайдеры имели право не выполнять решение Печерского суда о блокировании сайтов, поскольку не получали судебного решения. Об этом сообщил медиа-юрист Института массовой информации Али Сафаров, информирует портал interfax.com.ua.

По его словам, это решение является "абсурдным" и его текста даже нет в реестре судебных решений.

"Текста данного постановления в реестре судебных решений нет. Непонятно почему, потому что это не закрытая информация. К сведению провайдеров программной услуги решения суда довела Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Обращаю внимание, что, кроме Печерского райсуда, ни один орган государственной власти не обязывал провайдеров программных услуг производить какие-то действия на основании этого постановления. Поэтому не все провайдеры выполнили это решение - им просто не поступило соответствующее сообщение от суда. А НКРСИ не имеет права и полномочий что-то запрещать. Это может сделать только суд. А поскольку этого не произошло, суд даже не может привлечь провайдера к ответственности за невыполнение решения", - отметил юрист.

Между тем, часть провайдеров все же заблокировала медиаресурсы по решению суда. В частности, "Триолан", который заблокировал доступ к контенту сайта "Корреспондент". Как заявили в "Триолане", "они выполнили решение суда, так как являются законопослушным провайдером". При этом провайдер заблокировал доступ ко всему сайту, хотя судебное решение касалось только блогоплатформы "Корреспонденту".

Напомним, заместитель начальника Главного управления Нацполиции Евгений Шевцов и его жена Елена Дегрик подали иск в Печерский суд с требованием заблокировать медиа, которые разместили критические публикации относительно их деятельности. Печерский суд вынес решение, согласно которому были заблокированы 18 ресурсов, в том числе, блогоплатформа сайта "Корреспондент".

Больше новостей о: Интернет Интернет-провайдеры Корреспондент Триолан Блокировка сайтов Евгений Шевцов Али Сафаров Елена Дегрик

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