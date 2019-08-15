Новый посол Франции де Понсина вскоре прибудет в Украину

Франция назначила послом в Украине Этьена де Понсина вместо Изабель Дюмон.

Об этом де Понсин сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Горд и счастлив моим назначением на должность посла Франции в Украине. Отъезд в Киев приближается", - написал он.

Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції 🇫🇷 в Україні 🇺🇦. Від'їзд до Києва наближається. @MFA_Ukraine #ukraine — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 14, 2019

Дипломат отметил, что в ближайшее время прибудет в Киев.

27 июля Дюмон в своем микроблоге Twitter сообщила об уходе с должности посла в Украине.

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