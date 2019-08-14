С начала года "Нефтегаз" уплатил в госбюджет более 70 млрд гривен

В январе-июле Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" уплатила в государственный бюджет 70,6 млрд гривен.

Об этом написал председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"За первые 7 месяцев этого года группа "Нефтегаз" уплатила в бюджет 70,6 млрд гривен. Это НДС, рента с добытого газа и нефти, акцизы, налоги на прибыль и дивиденды", - написал он.

Коболев отметил, что это 16,3% общих доходов государственной казны.

Как сообщали Українські Новини, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" просит Окружной административный суд Киева признать противоправным постановление Кабинета Министров, которым была изменена методика формирования цены на природный газ.

Также "Нефтегаз Украины" завершил выплату 90% чистой прибыли компании за 2018 год в качестве дивидендов государству, однако "Нефтегаз" не будет выплачивать дивиденды из прибыли "Укрнефти" за 2018.

Ранее "Нефтегаз" разместил еврооблигации на $1 млрд.