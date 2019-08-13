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13 августа 2019, вторник, 16:15 35
Экономика 2019-08-13T16:16:23+03:00
Українські Новини
Выпуск соли в Украине сократился почти в полтора раза

Выпуск соли в Украине сократился почти в полтора раза

Соль. Фото: pixabay
Соль. Фото: pixabay

В июне соледобывающие предприятия сократили выпуск соли на 46,4%, или на 67,047 тыс. тонн по сравнению с маем до 77,387 тыс. тонн.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года выпуск соли уменьшился на 48,6%, или на 73,171 тыс. тонн.

В январе-июне 2019 года по сравнению с январем-июнем 2017 года выпуск соли увеличился на 23,1%, или на 208,479 тыс. тонн и составил 1 110,983 тыс. тонн.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя.

Как сообщали Українські Новини,  в 2018 году по сравнению с 2017 годом выпуск соли увеличился на 20,7%, или на 375,784 тыс. тонн и составил 2 191,168 тыс. тонн.

Тем временем, эксперты дали советы, как тратить меньше на продукты и рассказали, о пользе и вреде сахара. 

Сахар подорожает почти на четверть из-за сокращения производства.

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