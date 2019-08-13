Европейские букмекеры принимают ставки на победу "Динамо" в матче с "Брюгге"

Футболисты киевского "Динамо" являются фаворитами в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского "Брюгге". Так считают в ведущих европейских букмекерских конторах, передает "Радио Свобода".

Специалисты британской конторы William Hill принимают ставки на победу киевлян с коэффициентом 1,95. Вероятный успех гостей Киева оценивается в 3,90, а ничья - 3,40.

В австрийской конторе Bwin коэффициент на успех подопечных Александра Хацкевича составляет 1,87. По 3,90 можно поболеть за "Брюгге", на ничейный итог можно поставить с коэффициентом 3,60.

6 августа команды сыграли в Бельгии, тогда "Брюгге" праздновал победу благодаря реализованному Хансом Ванакеном пенальти.



Матч на НСК "Олимпийский" в Киеве начнется 13 августа в 20:30. Прямую телевизионную трансляцию проведет телеканал "2 + 2".



Как сообщали Українські Новини, из-за сегодняшнего матча на НСК "Олимпийский" закроют центральные станции метро: "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".



26 мая на НСК "Олимпийский" состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".



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