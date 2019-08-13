подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 августа 2019, вторник, 12:13 109
Спорт 2019-08-13T14:45:03+03:00
Українські Новини
Европейские букмекеры принимают ставки на победу "Динамо" в матче с "Брюгге"

Европейские букмекеры принимают ставки на победу "Динамо" в матче с "Брюгге"

Александр Хацкевич. Тренер
Александр Хацкевич. Тренер "Динамо". Фото: fcdynamo.kiev

Футболисты киевского "Динамо" являются фаворитами в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского "Брюгге". Так считают в ведущих европейских букмекерских конторах, передает "Радио Свобода".

Специалисты британской конторы William Hill принимают ставки на победу киевлян с коэффициентом 1,95. Вероятный успех гостей Киева оценивается в 3,90, а ничья - 3,40.

В австрийской конторе Bwin коэффициент на успех подопечных Александра Хацкевича составляет 1,87. По 3,90 можно поболеть за "Брюгге", на ничейный итог можно поставить с коэффициентом 3,60.

6 августа команды сыграли в Бельгии, тогда "Брюгге" праздновал победу благодаря реализованному Хансом Ванакеном пенальти.

Матч на НСК "Олимпийский" в Киеве начнется 13 августа в 20:30. Прямую телевизионную трансляцию проведет телеканал "2 + 2".

Как сообщали Українські Новини, из-за сегодняшнего матча на НСК "Олимпийский" закроют центральные станции метро: "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

26 мая на НСК "Олимпийский" состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

Ранее стало известно, что Президент УАФ Павелко избран председателем Комитета УЕФА.

Больше новостей о: ФК Динамо Лига Чемпионов УЕФА НСК "Олимпийский" Брюгге

Архив
Новости
НАБУ два года искало в Украине уголь из Роттердама, который не должны оттуда завозить, - Cазонов 14:50
Сотрудники Европарламента жалуются на рост цен в столовой 14:39
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
Сотрудники ДТЭК прервали отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ 14:17
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
больше новостей
В Голосеевском районе почти на месяц ограничат движение на 10 улицах 18:12
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом 06:30
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
"Дело-труба": Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы 10:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok