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13 августа 2019, вторник, 10:38 352
Верховная Рада и партии 2019-08-13T10:42:53+03:00
Українські Новини
Рост благосостояния украинцев напрямую зависит от восстановление мира и рынков сбыта, - Левочкин

Рост благосостояния украинцев напрямую зависит от восстановление мира и рынков сбыта, - Левочкин

Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Преодоление всеобщей бедности должно стать ключевой задачей нового правительства, которое будет назначено в сентябре. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы –"За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя информацию Пенсионного фонда о том, что 70,4% пенсионеров получают пособия до 3 тысяч гривен, сообщает официальный сайт Левочкина.

"Три тысячи гривен сегодня – это даже ниже уровня фактического прожиточного минимума по данным Минсоцполитики (3181 грн в ценах июня 2019 г. – для нетрудоспособных лиц, – ред.). Более 70% украинских пенсионеров – 7,98 миллиона – получают меньше, причём 4,84 миллиона из них получают меньше 2 тысяч гривен. Это и есть всеобщая бедность, с которой необходимо бороться новому правительству", – заявил Сергей Левочкин.

При этом политик подчеркнул, что простым увеличением трансфера из госбюджета проблему не решишь, поскольку уже сейчас бюджетные средства в доходах Пенсионного фонда составляют 181,7 млрд грн или 43,5%.

"Единственный выход – в значительном увеличении реальных доходов населения и количества рабочих мест, то есть – в резком наращивании темпов роста экономики через привлечение инвестиций. Сейчас в партии власти иногда звучат высказывания в поддержку такого курса, но у нее нет целостной программы. Такая программа, включающая восстановление мира и рынков сбыта, есть только у Оппозиционной платформы –"За жизнь". Мы готовы предложить ее для принятия парламентом и вместе работать над реализацией, невзирая на то, кто является властью, а кто – оппозицией", – подытожил Сергей Левочкин.

Больше новостей о: Сергей Левочкин Оппозиционная платформа – За жизнь

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