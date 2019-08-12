подписаться на рассылку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
12 августа 2019, понедельник, 14:44 84
Общество 2019-08-12T14:47:54+03:00
Українські Новини
На всех пляжах Киева вывешен желтый флаг

На всех пляжах Киева вывешен желтый флаг

Коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купание на всех 14 пляжах Киева по состоянию на 12 августа.

Об этом говорится на сайте КП, передают Українські Новини.

Согласно информации на сайте КП, на всех пляжах вывешен желтый флаг (купаться не рекомендуется).

Статус пляжа определяется по результатам анализов проб воды.

При этом, согласно информации Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве (Госпродпотребслужба), исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на 5 августа 2019 года не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

Среди выявленных несоответствий Госпродпотребслужба выделяет превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Вэсэлка" "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Черторой".

Кроме этого, на пляже "Черторой" зафиксировано наличие на поверхности воды мелких водорослей.

Также не отвечает требованиям водородный показатель пляжа "Радуга" и биохимическая потребность в кислороде (БПК5) на пляжах "Радуга" и "Тельбин".

Как сообщали Українські Новини, в горсовете Одессы также предупредили об опасности купания на всех пляжах города.

Также УкраЇнські Новини писали о том, какой курорт выбрать для отдыха в августе.

Больше новостей о: Купание Плесо Пляжи пляжи в Киеве

Архив
Новости
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Сжиженный газ продолжает падать в цене третий месяц подряд, опустившись до 11,49 гривны/литр 15:30
В 2019 дефицит картофеля Украине не грозит, - ассоциация 15:20
Смертельное ДТП в Одесской области.
Масштабная автокатастрофа на трассе под Одессой: четверо погибших, машины "всмятку" 15:14
Индиец утонул в озере Голосеевского района Киева 14:55
больше новостей
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Бабье лето. Фото: look.com.ua
Каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине: синоптик дал прогноз на август-сентябрь 06:15
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Парфенов. Фото: ТАСС
Видео дня: Парфенов прочитал реп на 50-тысячном митинге протеста в Москве 21:15
ДТП со скорой. Фото: Информатор
В Днипре грузовик протаранил и опрокинул скорую 22:53
больше новостей
Коровченко проиграл очередной суд, - адвокат 21:55
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Задержания на Гостином Дворе Москвы. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На митингах в Москве массово задерживают людей, желающих честных выборов 19:09
Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok