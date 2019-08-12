На всех пляжах Киева вывешен желтый флаг

Коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купание на всех 14 пляжах Киева по состоянию на 12 августа.

Об этом говорится на сайте КП, передают Українські Новини.

Согласно информации на сайте КП, на всех пляжах вывешен желтый флаг (купаться не рекомендуется).

Статус пляжа определяется по результатам анализов проб воды.

При этом, согласно информации Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве (Госпродпотребслужба), исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на 5 августа 2019 года не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

Среди выявленных несоответствий Госпродпотребслужба выделяет превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Вэсэлка" "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Черторой".

Кроме этого, на пляже "Черторой" зафиксировано наличие на поверхности воды мелких водорослей.

Также не отвечает требованиям водородный показатель пляжа "Радуга" и биохимическая потребность в кислороде (БПК5) на пляжах "Радуга" и "Тельбин".

Как сообщали Українські Новини, в горсовете Одессы также предупредили об опасности купания на всех пляжах города.

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