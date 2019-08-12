На всех пляжах Киева вывешен желтый флаг

Коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купание на всех 14 пляжах Киева по состоянию на 12 августа.\r\nОб этом говорится на сайте КП, передают Українські Новини.\r\nСогласно информации на сайте КП, на всех пляжах вывешен желтый флаг (купаться не рекомендуется).\r\nСтатус пляжа определяется по результатам анализов проб воды.\r\nПри этом, согласно информации Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве (Госпродпотребслужба), исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на 5 августа 2019 года не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.\r\nСреди выявленных несоответствий Госпродпотребслужба выделяет превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Вэсэлка" "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Черторой".\r\nКроме этого, на пляже "Черторой" зафиксировано наличие на поверхности воды мелких водорослей.\r\nТакже не отвечает требованиям водородный показатель пляжа "Радуга" и биохимическая потребность в кислороде (БПК5) на пляжах "Радуга" и "Тельбин".\r\nКак сообщали Українські Новини, в горсовете Одессы также предупредили об опасности купания на всех пляжах города.\r\nТакже УкраЇнські Новини писали о том, какой курорт выбрать для отдыха в августе.