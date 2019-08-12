Школьные дневники с картой Украины без Крыма продаются в популярной сети магазинов

В сети гипермаркетов METRO продаются детские школьные дневники с картой Украины без Крыма, изданные "Папирусом", специализирующимся на кантоварах.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал руководитель отдела связи Центра общественного здоровья Украины Владимир Бируля.

"Почти месяц назад я впервые увидел в продаже такие интересные дневники на полках супермаркета. Тогда Metro сообщили, что все дневники изъяты из продажи. "Папирус" отписал, что и так знал об этой неприятности и потребовал их у дистрибьюторов для дальнейшей утилизации. Так почему же сегодня я снова видел их на тех же полках в продаже?", - написал Бируля.

Он подчеркнул, что администратора на месте не было, а консультанты "разводили руками", добавив скриншоты прошлой реакции магазинов на его замечание, где они действительно обещали разобраться с ситуацией.

В комментариях пользователи потребовали от METRO объяснений и возмутились тем, что такие дневники были допущены к продаже.

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