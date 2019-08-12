Toyota снесла светофор, дорожный знак и протаранила билборд на Броварском проспекте Киева

В ночь на 12 августа в Киеве на Броварском проспекте произошло серьезное ДТП с участием автомобиля Toyota. Машина пролетела два островка с газоном, снесла светофор и дорожный знак, а затем влетела в билборд, сообщает "Информатор".

Авария произошла около 02:00.

По предварительной информации от очевидцев происшествия, водитель Toyota съезжал с Броварского проспекта. В какой-то момент автомобиль занесло. Он вылетел на островок с газоном, вырвал куст из земли, снес светофор и дорожный знак, а затем остановился в столбе рекламного щита.

В результате аварии пострадал водитель. Его вырезали из авто медики скорой помощи и сотрудники патрульной полиции. Когда мужчину достали из салона машины, вся его футболка была в крови. Врачи скорой помощи погрузили пострадавшего на каталку и госпитализировали в экстренном режиме.

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Причины аварии на данный момент устанавливают правоохранители. На месте происшествия работали два наряда патрульной полиции и медики скорой помощи.

Как сообщали Українські Новини, 19 марта на Броварском проспекте грузовик врезался в путепровод.