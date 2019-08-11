На бульваре Верховной Рады в Киеве мусоровоз раздавил мужчину

В воскресенье, 11 августа, в Днепровском районе столицы мусоровоз MAN переехал мужчину. Все случилось во дворах возле ЗАГСа, на бульваре Верховной Рады. От полученных травм пострадавший скончался.

Смертельный наезд случился около 19:00. Об этом сообщает Информатор.

По словам водителя мусоровоза, он сдавал задним ходом во дворы и услышал крик. Остановив машину и выйдя мужчина увидел страшную картину: под колесами лежал человек. На место выехала полиция и скорая помощь, но увы, медики помочь уже не могли. Свидетели говорят, что за 5 минут до наезда мужчина сидел прямо на дороге на корточках. Погибшему было около 35 лет. Обстоятельства трагедии устанавливает следствие.

Напомним, вечером под Киевом на трассе маршрутка попала в ДТП: 2 погибших, 13 пострадавших.