МИД Украины протестует против вчерашнего визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Президента России Владимира Путина, рейтинг которого упал до минимума за 18 лет, на временно оккупированную территорию Украины - Крым и Севастополь.

Об этом говорится в сообщении МИДа, передают Українські Новини.



"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года Президентом Российской Федерации Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в нем.



Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских чиновников в Крым грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права.



Как сообщали Українські Новини, вчера, 10 августа, Путин приехал на мотоцикле "Урал" в аннексированный Севастополь, где посетил байк-шоу скандального мотоклуба "Ночные волки" на горе Гасфорте.



Ранее Зеленский и Путин договорились о возможной встрече лидеров "нормандского формата".



Тем временем Путин заявил, что в 2024 году планирует вновь стать премьером России.



