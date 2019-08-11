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11 августа 2019, воскресенье, 11:53 181
Внешняя политика 2019-08-11T12:05:57+03:00
Українські Новини
МИД Украины протестует против вчерашнего визита Путина в Крым

МИД Украины протестует против вчерашнего визита Путина в Крым

МИД. Фото: оxu.az
МИД. Фото: оxu.az

Министерство иностранных дел выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Президента России Владимира Путина, рейтинг которого упал до минимума за 18 лет, на временно оккупированную территорию Украины - Крым и Севастополь.

Об этом говорится в сообщении МИДа, передают Українські Новини.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года Президентом Российской Федерации Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в нем.

Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских чиновников в Крым грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права.

Как сообщали Українські Новини, вчера, 10 августа, Путин приехал на мотоцикле "Урал" в аннексированный Севастополь, где посетил байк-шоу скандального мотоклуба "Ночные волки" на горе Гасфорте.

Ранее Зеленский и Путин договорились о возможной встрече лидеров "нормандского формата".

Тем временем Путин заявил, что в 2024 году планирует вновь стать премьером России

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