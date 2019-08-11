Сегодня строители отмечают свой праздник: лучшие поздравления в картинках и стихах

Сегодня, 11 августа, в Украине отмечается День строителя.

Профессиональный праздник работники строительной сферы отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Так, в 2019 году этот праздник пришелся на 11 августа, за три дня до Медового спаса.

Українські Новини собрали лучшие поздравления в картинках и стихах для людей, которые выбрали нелегкую профессию строителя.

Прораб — не профессия, это — призванье,

Уменье рабочими руководить!

А значит, не каждый, поверьте, сумеет

В прорабах хотя бы денек отходить! ...

***

Сегодня праздник необычный,

Не Первомай, не Новый Год,

Строителей поздравим лично,

Всегда пусть в жизни вам везет! ...

***

Наш строитель — бравый воин,

Он при виде молотка,

Словно мумия, спокоен.

Как ударит им слегка —

Двадцать пять больших гвоздей

В миг забитые по шляпки

В двадцать пять стальных дверей.

Только скажет: все в порядке!

Отгуляет этот праздник,

За большим таким столом,

А назавтра наш проказник

Возведет на Марсе дом.

***

Кто чего-то в жизни стоит

Для страны в нелегкий час?

Тот, кто чертит, возит, роет,

Носит, штукатурит - строит. ...

Как сообщали Українські Новини, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявляет, что в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ввод в эксплуатацию жилья повысился на 32,3% до 2,454 млн кв. м.

При этом нежилых помещений было введено в эксплуатацию в 3 раза меньше.