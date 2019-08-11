Сегодня строители отмечают свой праздник: лучшие поздравления в картинках и стихах

Сегодня, 11 августа, в Украине отмечается День строителя.\r\nПрофессиональный праздник работники строительной сферы отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Так, в 2019 году этот праздник пришелся на 11 августа, за три дня до Медового спаса. \r\nУкраїнські Новини собрали лучшие поздравления в картинках и стихах для людей, которые выбрали нелегкую профессию строителя.\r\nПрораб — не профессия, это — призванье,\r\nУменье рабочими руководить!\r\nА значит, не каждый, поверьте, сумеет\r\nВ прорабах хотя бы денек отходить! ...\r\n***\r\nСегодня праздник необычный,\r\nНе Первомай, не Новый Год,\r\nСтроителей поздравим лично,\r\nВсегда пусть в жизни вам везет! ...\r\n***\r\nНаш строитель — бравый воин,\r\nОн при виде молотка,\r\nСловно мумия, спокоен.\r\nКак ударит им слегка —\r\nДвадцать пять больших гвоздей\r\nВ миг забитые по шляпки\r\nВ двадцать пять стальных дверей.\r\nТолько скажет: все в порядке!\r\nОтгуляет этот праздник,\r\nЗа большим таким столом,\r\nА назавтра наш проказник\r\nВозведет на Марсе дом.\r\n***\r\nКто чего-то в жизни стоит\r\nДля страны в нелегкий час?\r\nТот, кто чертит, возит, роет,\r\nНосит, штукатурит - строит. ...\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявляет, что в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ввод в эксплуатацию жилья повысился на 32,3% до 2,454 млн кв. м.\r\nПри этом нежилых помещений было введено в эксплуатацию в 3 раза меньше.