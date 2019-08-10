В России глава организации "Жизнь без наркотиков" отравился наркотиками

Руководитель общественной организации по реабилитации наркозависимых лиц попал в поле зрения сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Сыктывкару.\r\nКак сообщает КомииИнформ со ссылкой на пресс-службу МВД по Коми, общественник 1981 года рождения, был доставлен в медучреждение с интоксикацией от потребления синтетических наркотиков.\r\nУстановлено, что 37-летний сыктывкарец, употребив наркотик, получил сильнейшую интоксикацию, с которой его доставили в медицинское учреждение для оказания соответствующей медпомощи.\r\nЗа немедицинское потребление наркотического средства в отношении общественника был составлен административный материал по статье 20.20 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности и назначено наказание в виде административного ареста на четверо суток.\r\nПо данным издания, речь идет об организации "Жизнь без наркотиков".\r\nКак сообщали Українськi Новини, от наркотиков в Евросоюзе больше всего людей умирает в Шотландии.\r\nТем временем ученые накормили осьминогов экстази, чтобы посмотреть, как это повлияет на их общительность.