В России глава организации "Жизнь без наркотиков" отравился наркотиками

Руководитель общественной организации по реабилитации наркозависимых лиц попал в поле зрения сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Сыктывкару.

Как сообщает КомииИнформ со ссылкой на пресс-службу МВД по Коми, общественник 1981 года рождения, был доставлен в медучреждение с интоксикацией от потребления синтетических наркотиков.

Установлено, что 37-летний сыктывкарец, употребив наркотик, получил сильнейшую интоксикацию, с которой его доставили в медицинское учреждение для оказания соответствующей медпомощи.

За немедицинское потребление наркотического средства в отношении общественника был составлен административный материал по статье 20.20 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности и назначено наказание в виде административного ареста на четверо суток.

По данным издания, речь идет об организации "Жизнь без наркотиков".

Как сообщали Українськi Новини, от наркотиков в Евросоюзе больше всего людей умирает в Шотландии.

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