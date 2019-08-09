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  • В КГГА опровергли информацию о разрешении на обыск: речь идет исключительно о временном доступе к документам
09 августа 2019, пятница, 20:02 343
Политика 2019-08-09T21:15:02+03:00
Українські Новини
В КГГА опровергли информацию о разрешении на обыск: речь идет исключительно о временном доступе к документам

В КГГА опровергли информацию о разрешении на обыск: речь идет исключительно о временном доступе к документам

В Постановлении Голосеевского районного суда города Киева по строительству участка Большой кольцевой дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской речь идет исключительно о временном доступе к вещам и документам, а не о проведении обысков. Об этом пишет пресс-служба КГГА.

КГГА постоянно взаимодействует с правоохранительными органами с целью обеспечения расследования любых неправомерных действий. Все запросы правоохранительных органов обрабатываются в соответствии с законодательством Украины. Ответы на них предоставляются в определенные законом сроки. Таким образом, правоохранительные органы могут обратиться с запросом в соответствующее структурное подразделение КГГА. И для получения данных документов не требуется решение суда.

Кроме того, информация в Постановлении Голосеевского районного суда города Киева от 24.07.2019 по делу № 752/13649/19 относительно перечня документов, которыми располагает Департамент экономики и инвестиций КГГА, - не соответствует действительности. Знание документов, перечисленных в Постановлении, не относится к компетенции Департамента экономики и инвестиций, определенной Положением о нем.

Несмотря на недостоверную информацию, приведенную в Постановлении, и дальнейшее ее распространение в средствах массовой информации, усматривается цель соответствующей кампании не в получении документов, которые предстоит оценивать органам досудебного следствия, а в создании информационного повода, согласно которому действия выбранной киевлянами местной власти является предметом изучения правоохранительных органов.

Призываем журналистов проверять информацию перед тем, как перепечатывать ее из других источников.
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