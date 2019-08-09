Фото дня: Ровенскую область засыпало градом, в Николаеве ветром повалило деревья, а Одессу снова заливает

Сегодня, 9 августа, часть Украины снова накрыла непогода. В Николаеве сильный ветер повалял деревья, а в Ровенской некоторые населенные пункты засыпало градом. Фото необычных осадков опубликовал житель села Анатолий Ванчицкий на своей странице в Facebook.\r\nТакже град 9 августа коснулся и города Костополь.\r\n\r\nКроме того, на Николаев непогода буквально "налетела" и повалила там много деревьев. Пользователи Facebook публикуют фото последствий непогоды.\r\nПользователь Алена Ситдикова опубликовала фото поваленных деревьев на улице Дзержинского, 17. По ее словам, коммунальные службы не спешили их убрать.\r\nФото: Алена Ситдикова\/Фейсбук \r\nТакже дерево рухнуло по улице Чкалова,39.\r\nФото: Марина Марина\/Фейсбук\r\nКак сообщает пользователь Катерина Фулитка, еще одно дерево упало на трамвайные пути в районе ул. Образцова и ул. Декабристов.\r\nФото: Катерина Фулитка\/Фейсбук\r\nА по данным "Думской", в Одессе снова начался сильнейший ливень, который сопровождается штормовым ветром. Улицу Балковскую уже начало затапливать, и движение там затруднено. На трассе Одесса-Киев машины съезжают на обочины.\r\n\r\nНепогода снова накрыла Одессу. Фото: Думская\r\nОтметим, что 9 августа, как и 8 числа, в Киеве также прошел сильный ливень.\r\nКак сообщали Українські Новини, 8 августа Киев очутился в эпицентре мощного урагана: сильный ливень повалил деревья и превратил дороги в реки.\r\nТем временем днем синоптик Наталка Диденко сообщила, что на Одесскую область надвигается атмосферный фронт с грозами, ливнями, шквалами и возможным градом.