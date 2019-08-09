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09 августа 2019, пятница, 19:13 246
Происшествия 2019-08-09T20:30:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: Ровенскую область засыпало градом, в Николаеве ветром повалило деревья, а Одессу снова заливает

Фото дня: Ровенскую область засыпало градом, в Николаеве ветром повалило деревья, а Одессу снова заливает

Град в Ровно. Фото: Анатолий Ванчицкий/Фейсбук
Град в Ровно. Фото: Анатолий Ванчицкий/Фейсбук

Сегодня, 9 августа, часть Украины снова накрыла непогода. В Николаеве сильный ветер повалял деревья, а в Ровенской некоторые населенные пункты засыпало градом. Фото необычных осадков опубликовал житель села Анатолий Ванчицкий на своей странице в Facebook.

Также град 9 августа коснулся и города Костополь.

Кроме того, на Николаев непогода буквально "налетела" и повалила там много деревьев. Пользователи Facebook публикуют фото последствий непогоды.

Пользователь Алена Ситдикова опубликовала фото поваленных деревьев на улице Дзержинского, 17. По ее словам, коммунальные службы не спешили их убрать.

Фото: Алена Ситдикова/Фейсбук Фото: Алена Ситдикова/Фейсбук

Также дерево рухнуло по улице Чкалова,39.

Фото: Марина Марина/ФейсбукФото: Марина Марина/Фейсбук

Как сообщает пользователь Катерина Фулитка, еще одно дерево упало на трамвайные пути в районе ул. Образцова и ул. Декабристов.

Фото: Катерина Фулитка/ФейсбукФото: Катерина Фулитка/Фейсбук

А по данным "Думской", в Одессе снова начался сильнейший ливень, который сопровождается штормовым ветром. Улицу Балковскую уже начало затапливать, и движение там затруднено. На трассе Одесса-Киев машины съезжают на обочины.

Непогода снова накрыла Одессу. Фото: ДумскаяНепогода снова накрыла Одессу. Фото: Думская

Отметим, что 9 августа, как и 8 числа, в Киеве также прошел сильный ливень.

Как сообщали Українські Новини, 8 августа Киев очутился в эпицентре мощного урагана: сильный ливень повалил деревья и превратил дороги в реки.

Тем временем днем синоптик Наталка Диденко сообщила, что на Одесскую область надвигается атмосферный фронт с грозами, ливнями, шквалами и возможным градом.

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