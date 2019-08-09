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  • САП и НАБУ продолжают следствие относительно газовой формулы "Дюссельдорф+", - глава САП Холодницкий
09 августа 2019, пятница, 16:04 493
Политика 2019-08-09T18:30:03+03:00
Українські Новини
САП и НАБУ продолжают следствие относительно газовой формулы "Дюссельдорф+", - глава САП Холодницкий

САП и НАБУ продолжают следствие относительно газовой формулы "Дюссельдорф+", - глава САП Холодницкий

Антикоррупционные органы – НАБУ и САП – продолжают следствие относительно формулы цены газа "Дюссельдорф+", которая по требованию Международного валютного фонда установила привязку цены газа для украинских потребителей к международным котировкам. Как отметили силовики, в рамках следствия проводятся экспертизы, расследование еще не завершено. Об этом на пресс-брифинге сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"По формуле "Дюссельдорф+". У меня одинаковое отношение, как прокурора, к Роттердаму или Дюссельдорфу. Я хочу видеть обоснованные доказательства, подтверждающие, что эти формулы являются или преступлениями, или таковыми не являются. Но следствие продолжается, это дело (о "Дюссельдорф+") было буквально неделю назад заслушано при мне, были предоставлены указания. Мы ждем выводов, собираем доказательства. Именно сейчас в этом производстве говорить о каком завершении нельзя", - сообщил Назар Холодницкий.

Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в деле о "Роттердам+" и "Дюссельдорф+" есть существенное различие, так как органы, которые устанавливали тарифы, - разные.

"Есть определенная разница, так как органы, которые устанавливали эти формулы, и те, кто являются бенефициарами получения возможных или невозможных прибылей по этой формуле также различны. Поэтому на сегодняшний день по делу Роттердама есть доказательства утверждать, что она необоснованна и убыточна. А по делу "Дюссельдорф+", которое мы недавно обсуждали, говорить еще рано", - отметил Артем Сытник.
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