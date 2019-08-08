Член Наблюдательного совета "Укрсоцбанка" Артемий Ершов считает, что экономические санкции, наложенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на ряд российских предприятий, в том числе на "Московскую биржу", реально ударили исключительно по инвесторам в Украину и профессиональным участникам украинского фондового рынка.\r\nОб этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.\r\nВ мае 2018 года Президент Порошенко подписал решение СНБО Украины о наложении санкций на ряд российских предприятий, в том числе на "Московскую биржу" (МБ), на тот момент - поставщика программного обеспечения (ПО) торговых систем для ПФТС и "Украинской биржи" (УБ).\r\nРешение "папередников" Команды Зе было, с одной стороны, ожидаемым по сути (в неофициальных беседах члены НКЦБФР с 2015 года говорили о том, что есть такая вероятность), но, с другой стороны, по форме реализации, недружественным по отношению к инвесторам и украинским профучастникам.\r\nВо-первых, украинским компаниям было запрещено использовать софт МБ со дня публикации решения СНБО, то есть никакого переходного периода на замену софта биржам и их участникам не давалось. Они должны были просто остановить бизнес, в том числе бизнес участников торгов и их клиентов – конечных инвесторов.\r\nВо-вторых, в решении было указано наименование только ПО, которое использовала УБ, без упоминания ПО МБ, использовавшегося другой биржей. Предполагать, что готовившие документ сотрудники СБУ, не знали об этом, значит упрекнуть их в некомпетентности. Не могло не быть у них такой информации. Остается подозревать их, мягко говоря, в предвзятости.\r\nВ середине июня Биржевой совет УБ был вынужден принять решение об остановке торгов и ценными бумагами, и срочными контрактами, в результате чего:\r\n\r\nЛиквидность по ОВГЗ перетекла с УБ на другие площадки. То есть, благодаря формулировке текста решения, внесённого по халатности или умышленно, пострадала только УБ, в то время как остальные не только не пострадали, но и получили конкурентные преимущества.\r\nИнвесторы лишились электронного доступа к биржевым торгам, что в несколько раз ухудшило и без того низкую ликвидность торгов украинскими акциями и привело к снижению капитализации украинских предприятий.\r\nУкраина лишилась срочного рынка, который УБ развивала с 2010 года. Частные и институциональные инвесторы понесли убытки, связанные с вынужденным досрочным закрытием позиций по фьючерсным контрактам. С тех пор никто не имеет возможностей хеджирования рыночных рисков, в том числе рисков колебаний курса национальной валюты с помощью биржевых инструментов, как это принято в мировой практике.\r\n\r\nВсе это ухудшило инвестиционный климат, подорвало доверие инвесторов к местной инфраструктуре и отбросило развитие фондового рынка страны более чем на 10 лет назад.\r\nКонкретно для УБ это обошлось в миллионы гривен, которые биржа была вынуждена "проедать" пока разрабатывала и тестировала новое ПО, фактически не имея возможности полноценного организовывать торги 10 месяцев. В марте 2019 года УБ внедрила украинскую торговую систему только для ценных бумаг, но восстановление даже той ликвидности, которая была год назад, займет еще много лет.\r\nВ мае УБ предоставила "шлюз", но для того, чтобы реанимировать "интернет-трейдинг" участникам рынка необходимы существенные расходы на интеграцию с новым ПО. Даже без этих расходов при текущей ликвидности рынка акций окупаемость электронных брокерских систем – под большим вопросом.\r\nВ дальнейших планах УБ – доработка ПО для запуска рынка деривативов, но, к сожалению, не "с нуля", а в намного более неблагоприятных условиях, чем 9 лет назад. Теперь все инвесторы понимают, что Украине не нужен срочный рынок, она готова "прихлопнуть" его, абсолютно не задумываясь о тех, кто открыл там позиции. То есть можно захеджировать риск изменения курса гривны, но этот хедж не сработает в случае очередной неадекватности украинских чиновников.\r\nМне кажется "Московская биржа" не только не почувствовала на себе последствий санкций со стороны Украины, а скорее получили подтверждение, что она правильно и вовремя вышла из капитала ПФТС и УБ в 2016 году. Эти санкции реально ударили исключительно по инвесторам в Украину и по профучастникам украинского фондового рынка. Выиграли только олигархи, которым санкции против МБ позволили дешевле провести сквиз-ауты.\r\nИнтересно, изменится ли что-то в подходе государства к фондовому рынку и понесут ли наказание те, кто в силу некомпетентности, халатности или преступного умысла оказали украинской экономике и фондовому рынку такую "медвежью услугу"?\r\nНу и в заключение, вместо эпилога, короткий анекдот, с которым у меня ассоциируется сложившаяся ситуация.\r\nДва молдаванина попивают вино в саду: - Сосед, слушай, я вот помню, у тебя в сарае пушка стоит...? - Ну? Стоит... - А вот у меня в погребе снаряд завалялся... - Ну?... - Так давай-ка мы этим снарядом, да по Одессе! - А что тебе Одесса сделала? - Да эти одесситы, уже столько лет о нас, молдаванах, анекдоты придумывают, хохмы и т.д. и т.п. - Неси снаряд... \r\nЧерез десять минут пушка выведена в сад, установлена, направлена на Одессу, снаряд принесен, и тут оказывается, что снаряд по калибру не подходит - большой слишком... Консилиум... Решают забить снаряд в ствол молотком, что и делается... \r\nЧерез пять минут после взрыва, молдаване висят на соседских деревьях: - Ох и долбануло! - А ты прикинь, что сейчас в Одессе творится!\r\n