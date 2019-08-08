Член Наблюдательного совета "Укрсоцбанка" Артемий Ершов считает, что экономические санкции, наложенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на ряд российских предприятий, в том числе на "Московскую биржу", реально ударили исключительно по инвесторам в Украину и профессиональным участникам украинского фондового рынка.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

В мае 2018 года Президент Порошенко подписал решение СНБО Украины о наложении санкций на ряд российских предприятий, в том числе на "Московскую биржу" (МБ), на тот момент - поставщика программного обеспечения (ПО) торговых систем для ПФТС и "Украинской биржи" (УБ).

Решение "папередников" Команды Зе было, с одной стороны, ожидаемым по сути (в неофициальных беседах члены НКЦБФР с 2015 года говорили о том, что есть такая вероятность), но, с другой стороны, по форме реализации, недружественным по отношению к инвесторам и украинским профучастникам.

Во-первых, украинским компаниям было запрещено использовать софт МБ со дня публикации решения СНБО, то есть никакого переходного периода на замену софта биржам и их участникам не давалось. Они должны были просто остановить бизнес, в том числе бизнес участников торгов и их клиентов – конечных инвесторов.

Во-вторых, в решении было указано наименование только ПО, которое использовала УБ, без упоминания ПО МБ, использовавшегося другой биржей. Предполагать, что готовившие документ сотрудники СБУ, не знали об этом, значит упрекнуть их в некомпетентности. Не могло не быть у них такой информации. Остается подозревать их, мягко говоря, в предвзятости.

В середине июня Биржевой совет УБ был вынужден принять решение об остановке торгов и ценными бумагами, и срочными контрактами, в результате чего:

Ликвидность по ОВГЗ перетекла с УБ на другие площадки. То есть, благодаря формулировке текста решения, внесённого по халатности или умышленно, пострадала только УБ, в то время как остальные не только не пострадали, но и получили конкурентные преимущества. Инвесторы лишились электронного доступа к биржевым торгам, что в несколько раз ухудшило и без того низкую ликвидность торгов украинскими акциями и привело к снижению капитализации украинских предприятий. Украина лишилась срочного рынка, который УБ развивала с 2010 года. Частные и институциональные инвесторы понесли убытки, связанные с вынужденным досрочным закрытием позиций по фьючерсным контрактам. С тех пор никто не имеет возможностей хеджирования рыночных рисков, в том числе рисков колебаний курса национальной валюты с помощью биржевых инструментов, как это принято в мировой практике.

Все это ухудшило инвестиционный климат, подорвало доверие инвесторов к местной инфраструктуре и отбросило развитие фондового рынка страны более чем на 10 лет назад.

Конкретно для УБ это обошлось в миллионы гривен, которые биржа была вынуждена "проедать" пока разрабатывала и тестировала новое ПО, фактически не имея возможности полноценного организовывать торги 10 месяцев. В марте 2019 года УБ внедрила украинскую торговую систему только для ценных бумаг, но восстановление даже той ликвидности, которая была год назад, займет еще много лет.

В мае УБ предоставила "шлюз", но для того, чтобы реанимировать "интернет-трейдинг" участникам рынка необходимы существенные расходы на интеграцию с новым ПО. Даже без этих расходов при текущей ликвидности рынка акций окупаемость электронных брокерских систем – под большим вопросом.

В дальнейших планах УБ – доработка ПО для запуска рынка деривативов, но, к сожалению, не "с нуля", а в намного более неблагоприятных условиях, чем 9 лет назад. Теперь все инвесторы понимают, что Украине не нужен срочный рынок, она готова "прихлопнуть" его, абсолютно не задумываясь о тех, кто открыл там позиции. То есть можно захеджировать риск изменения курса гривны, но этот хедж не сработает в случае очередной неадекватности украинских чиновников.

Мне кажется "Московская биржа" не только не почувствовала на себе последствий санкций со стороны Украины, а скорее получили подтверждение, что она правильно и вовремя вышла из капитала ПФТС и УБ в 2016 году. Эти санкции реально ударили исключительно по инвесторам в Украину и по профучастникам украинского фондового рынка. Выиграли только олигархи, которым санкции против МБ позволили дешевле провести сквиз-ауты.

Интересно, изменится ли что-то в подходе государства к фондовому рынку и понесут ли наказание те, кто в силу некомпетентности, халатности или преступного умысла оказали украинской экономике и фондовому рынку такую "медвежью услугу"?

Ну и в заключение, вместо эпилога, короткий анекдот, с которым у меня ассоциируется сложившаяся ситуация.

Два молдаванина попивают вино в саду:

- Сосед, слушай, я вот помню, у тебя в сарае пушка стоит...?

- Ну? Стоит...

- А вот у меня в погребе снаряд завалялся...

- Ну?...

- Так давай-ка мы этим снарядом, да по Одессе!

- А что тебе Одесса сделала?

- Да эти одесситы, уже столько лет о нас, молдаванах, анекдоты придумывают, хохмы и т.д. и т.п.

- Неси снаряд...

Через десять минут пушка выведена в сад, установлена, направлена на Одессу, снаряд принесен, и тут оказывается, что снаряд по калибру не подходит - большой слишком... Консилиум... Решают забить снаряд в ствол молотком, что и делается...

Через пять минут после взрыва, молдаване висят на соседских деревьях:

- Ох и долбануло!

- А ты прикинь, что сейчас в Одессе творится!