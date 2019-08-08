Скандал вокруг гастроотделения в Голосеево: на Гинзбург подали в суд

Врачи отделения гастроэнтерологии Киевской больницы №10 Голосеевского района столицы подали в суд на отмену приказа директора департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург о закрытии их отделения.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил новоизбранный районный депутат от партии "Слуга народа" Александр Юрченко.

"Ко мне поступило обращение от жителей Голосеевского района с просьбой сохранить гастроэнтерологическое отделение в 10 больнице города Киева. Нам передали более 300 подписей жителей Голосеевского района, которые требуют сохранить отделения. Больница, в свою очередь, хочет создать частную клинику, которой будет руководить сын главного врача больницы. ...7 августа, по моему поручению Вутке Сергей был на приеме у директора Департамента здравоохранения г. Киева Валентины Гинзбург по поводу отделения. Диалога не получилось. Валентина Гинзбург категорически отказывалась отвечать на неудобные вопросы. А потом вообще ушла", - написал он.

По словам депутата, Гинзбург утверждает, что это не ликвидация, а перепрофилирование отделения.

"Угрожала дополнительной проверкой. И мы не против проверки, но требуем проверить все отделения и по результатам проверки не закрывать отделение, а ликвидировать ошибках. По моему мнению, эта ситуация зародилась из-за конфликта между врачами отделения и главным врачом больницы. В отделении отказывались "передавать наверх". Если верить этому, то становится понятной и позиция госпожи Гинзбург", - сообщил Юрченко.

По его словам, деятельностью чиновников займутся компетентные органы, в которое было подано заявление об обеспечении иска по превышению служебных полномочий Гинзбург.

Напомним, вокруг отделений больницы №10 уже возникали скандалы. Так, еще при президенстве Виктора Януковича решением Киевсовета предусматривалось строительство нового отделения для больницы за счет частого инвестора, которому должны были отдать Гериатрический центр больницы на ул. Лабораторной. В итоге корпус не построили, а центр отдали в частные руки.

Добуша обвиняли также незаконном сжигании мусора на территории больницы, и в коррупции.

НАПК составило 8 протоколов по привлечению в Добуша к админответственности, в частности за конфликт интересов, в том числе и относительно премирования собственного сына.

Сын до недавнего времени работал в той же больнице и уже был пойман на научном плагиате.

Тем временем, главный врач Киевской городской клинической больницы №10 Данил Добуш закрыл отделение гастроэнтерологии, которое было единственным в Голосеевском районе Киева.