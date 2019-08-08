подписаться на рассылку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
ONLINE
8.08.19 20:00 Прес-конференція щодо подальшої бездіяльності ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округу 210

08 августа 2019, четверг, 17:11 352
Выборы 2019-08-08T18:15:03+03:00
Українські Новини
Коровченко, победивший в округе 210, обратился к Зеленскому: просит ускорить объявление результатов выборов

Коровченко, победивший в округе 210, обратился к Зеленскому: просит ускорить объявление результатов выборов

Сергей Коровченко.
Сергей Коровченко.

"Мы подготовили письменное обращение к Президенту Зеленскому с просьбой проконтролировать законность того, объявление результатов выборов по округу 210", - заявил Сергей Коровченко на своей пресс-конференции в ИА "Українські новини".

"Отсутствие решения ЦИК ставит под угрозу сроки открытия сессии Верховной Рады 9 созыва, в свою очередь влияет на функционирование украинской государственности, а также негативно влияет на позиции Украины в международном сообществе", - говорится в тексте обращения.

"Попытки членов ЦИК затянуть объявление результатов выборов по округу 210 безосновательны", - говорится в документе.

Как известно, 8 августа в 14:00 Верховный Суд рассматривает исковое заявление Сергея Коровченко в Центральную избирательную комиссию о признании противоправной бездеятельности ЦИК по поводу неустановления результатов выборов и об обязательстве установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210.

Сергей Коровченко попросил Владимира Зеленского "взять под контроль ситуацию по объявлению результатов выборов на одномандатном избирательном округе № 210. Обеспечить прозрачность и честность работы ЦИК об объявлении результатов выборов на одномандатном избирательном округе 210. Гарантировать избирателям одномандатного избирательного округа № 210 защиту их волеизъявления, которое они сделали 21 июля 2019 и которое было подтверждено уточненным протоколом после пересчета голосов 6 августа 2019. Осуществить контроль над тем, чтобы ЦИК объявила резуль ать выборов по округу 210 для того, чтобы Верховная Рада 9 созыва смогла начать свою работу".

Напомним, 21 июля 2019 в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Кандидат Сергей Коровченко лидирует в округе 210, набрав более 21,2% голосов. Его оппонент, Борис Приходько (заместитель председателя НБУ, в 2012-2014 гг.) через суд добился пересчета голосов по 33 участкам. 6 августа тщательный пересчет закончился, повторно показав победу Сергея Коровченко. Протокол с пометкой "Уточненный" был принят ЦИК в тот же день, после чего ЦИК объявила перерыв. По состоянию на 13:00 8 августа объявления результатов выборов по округу 210 не произошло.

Больше новостей о: ЦИК Внеочередные выборы ВР Сергей Коровченко

Архив
Новости
В Кыргызстане задержали экс-президента 18:20
Доллар вошел в пике: Гривна на межбанке снова подскочила 18:13
Международные правозащитники поддержали журналистов, назвавших С14 неонацистами 17:51
Россиянин-диверсант. Фото: СБУ
Готовил диверсию: россиянина задержали на военном аэродроме в Черкасской области 17:45
Депутат Нововолынского горсовета погиб в ДТП в Волынской области 17:42
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары 06:00 Карта
В "Слуге народа" рассказали, когда планируют провести первое заседание новой Рады 12:00
"Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва: список 12:26 Документ
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
"Укрзализныця" должна работать в интересах своего государства, - эксперты о возможном транспортном коллапсе 10:55
Прыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники эффектно прыгнули с огромными белыми парашютами под Житомиром 20:43
Кандидат Коровченко призывает ЦИК признать результаты на №210 округе и не срывать выборы Рады 16:47
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok