подписаться на рассылку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 августа 2019, четверг, 15:38 192
Верховная Рада и партии 2019-08-08T15:40:05+03:00
Українські Новини
Прямые переговоры являются единственным путем для достижения мира на востоке Украины, – Бойко

Прямые переговоры являются единственным путем для достижения мира на востоке Украины, – Бойко

Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко убежден, что прямые переговоры с самопровозглашенными республиками, с участием Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки являются единственным путем для достижения мира на востоке Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

Политик отметил, что добиться мира в Донбассе с помощью санкций не удастся. "И сами инициаторы санкций – США – устами предыдущего Президента Барака Обамы признали, что санкции на политические решения в России не повлияют", – сказал Бойко.

Он подчеркнул, что прекратить боевые действия и установить мир можно только путем прямых переговоров. "Мы считаем, что только прямые переговоры с непризнанными республиками, с участием РФ и миссии Волкера-Суркова, которая на первом этапе эффективно себя проявила, – это реальный путь к достижению мира. Переговорный процесс должен базироваться на "минских соглашениях", которые могут быть модифицированы с учетом того, что прошло время. Стороны должны достичь компромисса, и об этом нужно честно сказать людям", – акцентировал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Больше новостей о: Вооруженный конфликт на Донбассе Прямые переговоры Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко

Архив
Новости
Киев очутился в эпицентре урагана: объявлено штормовое предупреждение 16:18 Инфографика
В оппозиции назвали недопустимым открытие рынка земли без референдума 16:11
Прокуратура проводит обыски в Ирпенском горсовете Киевской области 15:54
Женщина летела в самолете в кресле без спинки. Фото: @mattiasharris
Скандал в EasyJet: пассажирам продали билеты на самолет без спинки кресла 15:53
Сорвали оборонные заказы: Житомирский бронетанковый завод и "Спецтехноэкспорт" заплатят 8,9 млн гривен штрафов 15:48
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары 06:00 Карта
В "Слуге народа" рассказали, когда планируют провести первое заседание новой Рады 12:00
"Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва: список 12:26 Документ
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину 12:39
"Укрзализныця" должна работать в интересах своего государства, - эксперты о возможном транспортном коллапсе 10:55
Вера Черныш: Россия не имеет права присваивать наш русский язык 16:30 Мнение
Прыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники эффектно прыгнули с огромными белыми парашютами под Житомиром 20:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok