Прямые переговоры являются единственным путем для достижения мира на востоке Украины, – Бойко

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко убежден, что прямые переговоры с самопровозглашенными республиками, с участием Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки являются единственным путем для достижения мира на востоке Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

Политик отметил, что добиться мира в Донбассе с помощью санкций не удастся. "И сами инициаторы санкций – США – устами предыдущего Президента Барака Обамы признали, что санкции на политические решения в России не повлияют", – сказал Бойко.

Он подчеркнул, что прекратить боевые действия и установить мир можно только путем прямых переговоров. "Мы считаем, что только прямые переговоры с непризнанными республиками, с участием РФ и миссии Волкера-Суркова, которая на первом этапе эффективно себя проявила, – это реальный путь к достижению мира. Переговорный процесс должен базироваться на "минских соглашениях", которые могут быть модифицированы с учетом того, что прошло время. Стороны должны достичь компромисса, и об этом нужно честно сказать людям", – акцентировал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".