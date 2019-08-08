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08 августа 2019, четверг, 13:46 131
Политика 2019-08-08T14:01:21+03:00
Українські Новини
Депутов "Киевсовета" хотят "озеленить" путем подкупа, - Кличко

Депутов "Киевсовета" хотят "озеленить" путем подкупа, - Кличко

Виталий Кличко. Фото: ИКГГА
Виталий Кличко. Фото: ИКГГА

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявляет о попытках подкупа депутатов для срыва следующего заседания Киевского городского совета в то время, как НАБУ намерено в ближайшее время допросить Богдана и Кличко.

Об этом говорится в сообщении Кличко в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Они пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы "озеленить" его. И сорвать следующее заседание. Они под надуманными предлогами обращаются в НАБУ и ГБР, а те, по закону, должны реагировать на обращения. И тратить время и силы на расследование "высосанных из пальца" дел", - говорится в нем.

Кличко не уточнил, кто конкретно стоит за такими попытками.

Также Кличко отметил, что не собирается сдаваться и продолжит защищать интересы киевлян.

"Если сдастся Киев, пойдет ползучее уничтожение самоуправления и децентрализации в стране", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Кличко подал в суд на телеканал "1+1", отметив, что против него развернута масштабная компания по дискредитации, которую организовали представители новой власти и соратники экс-Президента Виктора Януковича.

Тем временем Кличко из отпуска передал привет Андрею и Богдану.

Больше новостей о: Виталий Кличко КГГА Киевсовет заседание Киевсовета мэр Киева

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