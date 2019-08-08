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08 августа 2019, четверг, 09:13 926
Общество 2019-08-08T09:13:01+03:00
Українські Новини
Претендент на должность в АРМА угрожает блогеру судом за критический пост

Претендент на должность в АРМА угрожает блогеру судом за критический пост

Владимир Орлов, известный как бывший таможенник и чиновник времен Януковича, который избежал люстрации, потребовал от блогера Михаила Шнайдера удалить критический пост о нем, угрожая судом. Об этом блогер написал на своей странице в Facebook .

"Вчерашняя история про "Вову-Транзита" получила неожиданное продолжение. "Герой" моей публикации написал, что собирается... подавать на меня в суд и в ультимативной форме, потребовал удалить пост. Вова ссылается на то, что изложенной мною информации, якобы нигде нет. Я подозреваю, что его по всей видимости, забанили в гугле, поэтому специально для Володи в конце публикации выкладываю ссылки о его бурной "деятельности". Хотя откровенно говоря, основной уликой, являются его с супругой соцсети, которые настолько интересны, что я их заскринил и буду обязательно возвращаться к ним ещё не один раз", - заявил Шнайдер.

По его словам, по мере изучения биографии Орлова выяснилось, что он является бизнес-партнером скандально известного полицейского Евгения Шевцова, "который с женой Аленой Дегрик любит подавать в суд на СМИ и блокировать неугодные сайты".

Как сообщали СМИ , бывший руководитель Сумской и Луганской таможни Владимир Орлов и замначальника Главного управления Нацполиции Евгений Шевцов имеют общие бизнес-интересы, связанные с контрабандными потоками между Украиной и оккупированными территориями.  Кроме того, Шевцов и его жена Алена Дегрик фигурируют в ряде скандалов.

В частности, журналисты выяснили , что компании Дегрик - это фактически онлайн-казино, запрещенные в Украине. И прибыль от их деятельности направляется в Россию и оккупированные территории Донбасса. При этом СМИ, которые освещали деятельность супругов, находятся под угрозой закрытия: Шевцов подал иски в суды, и по их решению сайты, где публиковались новости о нем и его жене, могут быть заблокированы.

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