Сегодня отмечают День котов: лучшие видео с питомцами, которые поднимут настроение на весь день

Сегодня, 8 августа, отмечается Международный день кошек, который был организован по инициативе Международного фонда по защите животных "Animal Welfare", чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных кошек и котов. Українські Новини в день пушистых любимцев собрали полезную информацию и забавные видео с участием котов.

Международный день кошек объединяет миллионы владельцев питомцев по всему миру, которые стараются в честь этого "праздника" побаловать их всяческими лакомствами и необычными угощениями.

Кот. Фото: pixabay

В день котов нельзя не вспомнить об их полезных функциях и роли в жизни человека. Так, коты положительно влияют на эмоциональное состояние их владельцев в целом, и в какой-то степени являются "антидепрессантами" для человека. Ведь равнодушными к этим созданиям могут остаться совсем немногие.

Кот

Помимо этого, коты полезны и в быту, поскольку справляются лучше любых средств с истреблением грызунов в любом доме.

Поэтому, людям не стоит забывать об этих милых животных, особенно в холодную пору года, ведь бездомные коты переносят ее особенно тяжело. Но самое главное, о чем должен помнить человек - "мы в ответе за тех, кого приручили".

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