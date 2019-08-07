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07 августа 2019, среда, 20:25 670
Жизнь 2019-08-07T20:43:33+03:00
Українські Новини
Украинские защитники показали пушистых собратьев

Украинские защитники показали пушистых собратьев

Военные 56-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины показали своих четвероногих любимцев, которые вместе с ними несут службу.

Фото были опубликованы на странице бригады в социальной сети Facebook.

"Надежные друзья наших защитников", - говорится в подписи к фото.

Украинские военные часто находят себе любимцев в зоне боевых действий, которые становятся для них настоящими антидепрессантами.

Нередко животные предупреждают военных об опасности и становятся настоящими боевыми побратимами на фронте. После ротации военные часто возвращаются домой уже не одни, а с пушистыми товарищами.

Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада

Как сообщали Українські Новини, бойцы "Холодного Яра" показали трогательные фотографии боевых котов.

Кроме того, закарпатские спасатели приняли эстафету добра от коллег из Днепропетровской области и презентовали акцию добра и милосердия: "Чрезвычайные животные от спасателей".

Также Українські Новини собрали фото котов, которые вместе с украинскими военнослужащими находятся на передовой в зоне ООС и помогают им.

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