Украинские защитники показали пушистых собратьев

Военные 56-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины показали своих четвероногих любимцев, которые вместе с ними несут службу.\r\nФото были опубликованы на странице бригады в социальной сети Facebook.\r\n"Надежные друзья наших защитников", - говорится в подписи к фото.\r\nУкраинские военные часто находят себе любимцев в зоне боевых действий, которые становятся для них настоящими антидепрессантами.\r\nНередко животные предупреждают военных об опасности и становятся настоящими боевыми побратимами на фронте. После ротации военные часто возвращаются домой уже не одни, а с пушистыми товарищами.\r\n[gallery-6049]\r\nКак сообщали Українські Новини, бойцы "Холодного Яра" показали трогательные фотографии боевых котов.\r\nКроме того, закарпатские спасатели приняли эстафету добра от коллег из Днепропетровской области и презентовали акцию добра и милосердия: "Чрезвычайные животные от спасателей".\r\nТакже Українські Новини собрали фото котов, которые вместе с украинскими военнослужащими находятся на передовой в зоне ООС и помогают им.