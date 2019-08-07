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07 августа 2019, среда, 19:22 12
Выборы 2019-08-07T19:23:50+03:00
Українські Новини
ЦИК обязал пересчитать голоса в 210 округе до 9 августа

ЦИК обязал пересчитать голоса в 210 округе до 9 августа

ЦИК.
ЦИК.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обязала избирательную комиссию округа №210 пересчитать голоса до 12:00 9 августа после того, как принял уточненный протокол этого округа.

Об этом говорится в сообщении ЦИКа, передают Українськi Новини.

ЦИК сообщает, что окружная избирательная комиссия округа №210 не установила в положеный срок количество избирателей, внесенных в список избирателей, и количество избирателей, получивших избирательные бюллетени для голосования в одномандатном избирательном округе.

Учитывая указанные обстоятельства, ЦИК обязал комиссию округа №210 не позднее 12:00 9 августа 2019 года проработать списки избирателей и выдержки из списка избирателей (в случае составления) на 33 избирательных участках и проверить правильность отражения в протоколах окружной избирательной комиссии о повторном подсчете голосов избирателей на этих избирательных участках других сведений.

В случае выявления несоответствий ЦИК обязал комиссию составить протоколы о повторном подсчете голосов избирателей на указанных избирательных участках с пометкой "Уточненный", составить протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210 с пометкой "Уточненный" и транспортировать его в ЦИК вместе с другими необходимыми избирательными документами, при отсутствии несоответствий - проинформировать об этом ЦИК.

В заседании комиссии объявлен перерыв.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия не смогла до 5 августа включительно, как это предусмотрено законодательством, установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская область) в связи с тем, что по решению суда там продолжается пересчет голосов на участках.

Тем временем ЦИК признал избранными депутатами уже 423 кандидатов.

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