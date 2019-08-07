Часть "Слуг народа" вместо обучения в Трускавце отдыхали в SPA - Тимофей Милованов

20% из 100 депутатов команды "Зе" вместо обучения в Киевской школе экономики в Трускавце отдыхали в SPA. Об этом рассказал организатор Киевской школы экономики Тимофей Милованов в интервью Украинской правде.

"Были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили...Были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но преимущественно большинство ходило, процентов где-то 80", - сказал Милованов.

Президент школы также отметил, что были люди, у которых есть опыт работы в правительстве, и люди, которые там работают. Таковым определенные направления были не нужны. Они посещали другие лекции.

Организатор рассказал о трех основных направлениях обучения.

Самым первым Милованов выделил темы, которые актуальны для обучения, второе -"портфель домашних заданий", и третье-виды активностей, которые чиновникам необходимо пройти.

Милованов также отметил необходимость обратной связи: участники должны дать понять преподавателям, какие навыки у них есть, а каких нет. Кроме того, им необходимо прочитать определенные документы, определенные кейсы и так далее.

В целях перезнакомить участников между собой во время обучения, депутатов постоянно перемешивали, используя различные активные упражнения.

На вопрос: "Сколько нардепов получат сертификаты об образовании?", - Милованов ответил,- " Можем анализировать по" домашкам". Первую" домашку "сдали 80%, вторую где-то 72%. Так всегда падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут. Я ожидаю, что мы где-то 50-60% сертификатов выдадим из всех, кто участвовал ".

На данном этапе, участникам школы необходимо сдать третью "домашку", дедлайн которой до 6 августа. Это пояснительная записка.

Четвертый тест продлится до 10 авугста, а до 15 сентября они получат обратную связь, где узнают, получат они или не получат сертификаты, в зависимости от результатов.

На вопрос о том, как будет продолжаться обучение, председатель школы ответил, что для нардепов написали Learning management system, которая находится в их личном электронном кабинете - системе управления обучения, где они смогут пройти электронный тест. Там же участники будут загружать домашние задания и получать обратную связь через них.

Электронная система будет доступна до 1 сентября 2020 года. Материалы в ней будут обновляться два раза. На данный момент преподаватели и инструкторы школы собирают материалы, которые хотят добавить в систему.

Как сообщали Українські Новини, 28 июля депутаты команды "Зе" прибыли в Трускавец, где проводился тренинг для будущих депутатов от партии "Слуга народа", за которую проголосовали 43,16% (6,3 млн) избирателей на выборах в Верховную Раду.

3 августа в отеле Rixos в Трускавце, где ожидали Зеленского в школе "Слуга народа" усилили меры безопасности. В гостинице устанавливали рамки, работники УГО просили будущих депутатов разуться. Там Президент Владимир Зеленский провел встречу с новоизбранными и предупредил их о недопустимости пропуска пленарных заседаний или "договорняков".

4 августа новоизбранные депутаты от "Слуги народа" уехали из Трускавца четырьмя купейными вагонами.