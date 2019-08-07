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07 августа 2019, среда, 15:39 28
Экономика 2019-08-07T15:52:22+03:00
Українські Новини
Стеценко считает законной деятельность ICU в сделках между "Аграрным фондом" и Брокбизнесбанком

Стеценко считает законной деятельность ICU в сделках между "Аграрным фондом" и Брокбизнесбанком

Совладелец инвестгруппы ICU Константин Стеценко считает законной деятельность ICU в сделках между "Аграрным фондом" и Брокбизнесбанком.

Об этом говорится в сообщении ICU, передают Українські Новини.

"В ответ на недавнее сообщение ГПУ хочу в очередной раз подчеркнуть: мои действия и роль ICU в сделках с "Аграрным фондом" абсолютно правомерны, что также подтверждено решениями судов всех трех инстанций в 2014 году. В этих сделках ICU была брокером со стороны "Аграрного фонда" в сделках купли-продажи ОВГЗ между Фондом и Брокбизнесбанком", - говорится в сообщении.

Стеценко отметил, что генеральная прокуратора была участником упомянутых судебных разбирательств и осведомлена о выводе всех судов о том, что действия ICU соответствовали закону.

Также он подчеркнул, что никогда не являлся заместителем Валерии Гонтаревой, а Алексей Филатов никогда не выступал в качестве юриста в этих сделках.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура вызвала экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для вручения подозрения в хищении 150 миллионов гривен.

Ранее Cbonds Awards CIS подтвердила статус ICU как лучшего инвестиционного банка Украины.

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