Блокировка сайта "Корреспондент" Шевцовым и Дегрик создает опасный прецедент, – Мищишин

Попытки заблокировать веб-сайт "Корреспондент.net" создают опасный прецедент для всех украинских средств массовой информации, когда деятельность любого медиа можно "прикрыть" из-за неугодных материалов. Выходит, что любой чиновник или силовик, которому не понравится, что о нем написали, может "наказать" сайт.

Об этом заявил экономический эксперт Михаил Мищишин.

Таким образом Мищишин прокомментировал ситуацию с сайтом "Корреспондент", который Печерский районный суд г. Киева обязал заблокировать за публикации новостей о заместителе начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Евгении Шевцове и его жене Алене Дегрик. Пока сайт работает, оспаривая решения суда в апелляционных инстанциях.

Как сообщил эксперт, сайт "Корреспондент" обнародовал информацию, которую распространили другие источники, со ссылками на них. Публикаций по деяниям Шевцова и Дегрик было достаточно. В частности, расследование этого дела вели и "Наші гроші" с Денисом Бигусом и Александр Дубинский с Евгением Плинским, и деловое издание Mind.

Как отметил Мищишин, журналисты выяснили, что супруги Шевцов-Дегрик фигурируют в уголовных производствах по отмыванию денег, переводе их в Российскую Федерацию, и возможно, причастны к российским платежным сервисам, запрещенным Службой безопасности Украины. А также к финансированию боевиков самопровозглашенных республик (ЛНР и ДНР). Журналисты обращали внимание на непонятные источники доходов супругов.

"Возможно, эти передачи и статьи бросились в глаза членам конкурсной комиссии по отбору сотрудников ГБР, куда подавал документы и Шевцов. Он не прошел в Госбюро, и, очевидно, посчитал виновными в этом журналистов, которые раскрыли информацию о его роскошной жизни. И его реакция не заставила себя долго ждать. Шевцов мстит сайтам, которые публикуют информацию о нем. Как пишут блогеры, в "прицел" также могут попасть издания "Главком", "Зеркало недели", "Українські Новини" и другие, которые посмели опубликовать информацию, где Шевцов предстает в негативном свете", - считает эксперт.

Мищишин подчеркнул, что украинские правоохранители в данном случае действуют в худших традициях КГБ, используя свои возможности и влияние для сведения личных счетов. И эта история в очередной раз доказывает, что "очищенные" правоохранительные органы действуют так же (если не хуже), нежели их предшественники.

"Их замысел понятен: запугать тех, кто писал и публиковал результаты расследований, закрыть несколько сайтов. Чтобы другим неповадно было, и они даже дышать не смели в сторону власть имущих. Очевидно, в ситуацию нужно вмешаться представителям власти, которые декларировали, что ни один чиновник не будет чувствовать себя безнаказанным только на том основании, что он облачен властью и должностью. Иначе ситуация может зайти слишком далеко", - считает Михаил Мищишин.

Ранее об этой ситуации высказался политолог Кирилл Сазонов. Он не исключает, что Евгений Шевцов будет блокировать все СМИ, которые рискнули напечатать хоть какую-то спорную информацию о нем.

В частности, под ударом могут оказаться издания "Главком", "Зеркало недели", "Українські Новини" и "24 канал" за то, что они публиковали материалы про нападки на семью профессора Института журналистики Валерия Иванова со стороны Евгения Шевцова.

Как сообщало издание "Главком", осенью 2018 года группа журналистов-расследователей во главе с сыном Валерия Иванова – Денисом, опубликовала в Facebook-группе ACAB.UA фото автомобиля Range Rover, квартир в Киеве, загородного дома, а также ресторанов Touch Café и "Золотое Руно" в Одессе. По данным журналистов, это имущество принадлежит Евгению Шевцову и его жене Алене Дегрик. Также ACAB.UA отдельно писала о том, что Алена Дегрик, владелица компании "Леогейминг пэй", выводила деньги букмекерских контор и онлайн-казино в Россию.

В данный момент Денис Иванов находится за границей. По его словам, его жене и детям угрожают физической расправой за это расследование. Валерий Иванов считает, что через семью сына давить пытаются именно на него.