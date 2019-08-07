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07 августа 2019, среда, 12:15 164
Политика 2019-08-07T12:19:07+03:00
Українські Новини
Зеленский в ответ на петицию об увольнении Богдана заявил, что уже уволил его

Зеленский в ответ на петицию об увольнении Богдана заявил, что уже уволил его

Владимир Зеленский и Андрей Богдан . Фото: .facebook/Андрей Богдан
Владимир Зеленский и Андрей Богдан . Фото: .facebook/Андрей Богдан

Президент Владимир Зеленский в ответ на вторую петицию об увольнении главы Администрации Президента Андрея Богдана заявил, что уже уволил его.

Об этом говорится в ответе Зеленского на сайте Президента, передают Українськi Новини.

Петиция была зарегистрирована через два дня после назначения Богдана главой Администрации - 23 мая.

"Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации Президента Украины", - говорилось в ней.

27 июля она собрала необходимые для рассмотрения Президентом 25 тыс. голосов.

6 августа Зеленский ответил на петицию.

"Указом Президента Украины от 25 июня 2019 №434 А. Богдан уволен с должности Главы Администрации Президента Украины", - сказано в ответе.

Зеленский назначил Богдана главой Администрации 21 мая.

В то же время в 2012-2014 Богдан занимал должность, подпадающую под люстрацию, и не мог занимать должность Главы Администрации.

20 июня Зеленский создал Офис Президента вместо Администрации Президента, а 25 июня уволил Богдана с должности главы Администрации и назначил его руководителем Офиса.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента "слил" журналистам неправду об отставке Богдана, однако Зеленский не считает, что такое поведение подрывает доверие к СМИ.

Президент зарабатывает менее $1 тыс., а Богдан работает у Зеленского бесплатно третий месяц. 

При этом Президент и руководитель его Офиса часто отдыхают вместе. В июле в Одессе Зеленский и Богдан отдохнули на пляже, после чего Зеленский покупался в море с Богданом. Кроме того, на матче "Динамо" - "Шахтер" на стадионе засняли, как Зеленский и Богдан вместе смотрят футбол.

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