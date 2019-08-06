Спецпредставитель США Волкер в очередной раз просит помощника Путина о встрече

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер просит помощника Президента России Владислава Суркова о встрече в конце августа в Москве.\r\nОб этом говорится в сообщении российского информационного агентства ТАСС, передают Українські Новини.\r\n"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в очередной раз отправил запрос на встречу с помощником Президента России Владиславом Сурковым", - говорится в нем со ссылкой на слова директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.\r\nСогласно сообщению, Волкер просит о встрече в конце августа в Москве.\r\n"Я пока не знаю о реакции Суркова на это предложение, консультации продолжаются", - отметил Чеснаков.\r\nКак сообщали Українські Новини, суд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков.\r\nРанее ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.\r\nРанее Волкер рассказал, что не видит у России планов освободить украинских моряков.