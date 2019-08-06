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06 августа 2019, вторник, 13:51 41
Внешняя политика 2019-08-06T13:55:41+03:00
Українські Новини
Спецпредставитель США Волкер в очередной раз просит помощника Путина о встрече

Спецпредставитель США Волкер в очередной раз просит помощника Путина о встрече

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер просит помощника Президента России Владислава Суркова о встрече в конце августа в Москве.

Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства ТАСС, передают Українські Новини.

"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в очередной раз отправил запрос на встречу с помощником Президента России Владиславом Сурковым", - говорится в нем со ссылкой на слова директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

Согласно сообщению, Волкер просит о встрече в конце августа в Москве.

"Я пока не знаю о реакции Суркова на это предложение, консультации продолжаются", - отметил Чеснаков.

Как сообщали Українські Новини, суд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков.

Ранее ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.

Ранее Волкер рассказал, что не видит у России планов освободить украинских моряков.

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