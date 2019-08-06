Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба

За кампанией по очернению одного из пяти кандидатов на должность главы Одесской областной государственной администрации стоит глава Государственного бюро расследований Роман Труба и бывшее руководство Одесского медуниверситета во главе с экс-ректором Валерием Запорожаном. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал сам кандидат, юрист Максим Болдин.

"Во-первых, это люди, которые захватили и довели практически до полного уничтожения Одесский национальный медицинский университет, его бывшее, уже нелегитимное руководство. Они хорошо понимают, что мое нахождение на посту главы ОГА ускорит их разгром, поэтому они делают все, чтобы не допустить меня на этот пост. Во-вторых, я вижу активность руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы. По моей информации, именно связанный с ним человек – житель Харькова Сергей Ряполов – зарегистрировал петицию на сайте президента с фейковой информацией обо мне. Его мотивы мне тоже ясны: это банальная месть за негативный отчет возглавляемого мной Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований, которым признали его работу неудовлетворительной", – заявил Болдин.

Он также добавил, что голоса, которые отдают в поддержку петиции президенту против него, будут дополнительно проверены, чтобы исключить накрутку ботами. По информации Болдина, окружение Трубы продолжает продвигать данную петицию инструментами рекламы в Facebook? и поэтому без дополнительной проверки рассматривать ее президенту нецелесообразно. Не исключает Болдин и участия в кампании по его дискредитации и одесских бандитских и коррупционных кланов, с которыми он сталкивался во время работы в городском совете.

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский вынес на общественное обсуждение пять кандидатур на должность главы Одесской ОГА. Кроме Максима Болдина это руководитель общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" бизнесмен Андрей Андрейчиков; общественная активистка и директор одесской "Открытой европейской школы" Татьяна Петракевич; депутат Одесского горсовета, преподаватель Национального университета "Одесская юридическая академия" Ольга Квасницкая; и предприниматель Максим Куцый.